Logements abordables : de vieilles sommes annoncées par Ottawa des années plus tard 

Le gouvernement fédéral a annoncé que deux résidences pour ainés du Témiscouata allaient se partager un montant de plus de 1,2 M$ afin de les aider à concrétiser leur projet de construction de nouveaux logements abordables, ce mardi 30 juillet. Une «bonne nouvelle» qui est partagée plusieurs années en retard, ces infrastructures étant déjà réalisées et le financement, bien attaché.

À Dégelis, par exemple, le Manoir Rose-Marquis a obtenu 785 000 $ du Fonds pour le logement abordable (FLA) pour la construction de 16 nouveaux logements. Il ne s’agit pas d’un nouvel agrandissement, mais plutôt de la troisième phase de développement lancée en 2018 et pour laquelle les travaux ont été concrétisés dans les années suivantes.

C’est même le député Jean D’Amour, qui a depuis été suivi de Denis Tardif et Amélie Dionne à l’Assemblée nationale, qui en avait fait l’annonce. Les médias, dont Info Dimanche, avaient été invités.

Au moment d’écrire ces lignes, la direction des Habitations Dégelis, responsable du Manoir Rose-Marquis, n’était pas disponible pour confirmer qu’elle a déjà vu la couleur de cet argent. Le maire de Dégelis, Gustave Pelletier, a toutefois mis fin aux interrogations.

«Ce n’est pas nouveau», a-t-il réagi. «La construction de la dernière phase est complétée depuis au moins deux ans, je ne sais pas ce qui s’est passé.»

Il confirme qu’une quatrième phase n’est actuellement pas dans les plans de la résidence à but non lucratif. «Tout a été fait», a-t-il dit, conscient du côté décalé de la situation.

SITUATION SIMILAIRE À SAINT-HONORÉ

L’autre somme régionale «accordée» cette semaine est celle de 481 000 $ pour un total de 10 nouveaux logements à la Villa Saint-Honoré de Saint-Honoré-de-Témiscouata. Là encore, ce projet d’envergure est complété depuis plusieurs années.

L’agrandissement de la Villa Saint-Honoré, visant l’ajout de logements abordables destinés aux ainés en perte d’autonomie, a été annoncé en mars 2020. La Société d’habitation du Québec (SHQ) avait alors confirmé un investissement de 1,1 M$. Plusieurs autres partenaires financiers ont été impliqués.

Magy Plourde, directrice générale, soutient que la somme octroyée par le gouvernement fédéral, à travers son programme d’aide, a bel et bien été reçue et investie.

«Les logements sont prêts depuis 2021 et ils sont occupés depuis cette période», a-t-elle assuré. «Quand on a appris la nouvelle, on s’est demandé de quoi il s’agissait. On a finalement déduit que c’était le projet d’agrandissement d’il y a quelques années.»

Elle déplore la confusion causée par l’annonce fédérale, surtout dans un contexte où certaines résidences comme la sienne doivent prendre des décisions difficiles, dont l’augmentation des loyers, pour réussir à faire leurs frais. «Des familles nous appellent avec des questions. On les comprend. Soudainement, c’est comme si on avait beaucoup d’argent…», a-t-elle expliqué.

PRÉVUES PENDANT LA PANDÉMIE?

L’annonce fédérale a été réalisée par Marie-Claude Bibeau et Diane Lebouthillier, respectivement ministre du Revenu national et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, le 30 juillet à Saint-Ulric, près de Matane.

Elles y étaient, au nom du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités Sean Fraser, puisque le projet le plus important encouragé au Bas-Saint-Laurent est celui de la résidence pour personnes ainées l’Entre Gens à la hauteur de 1,1 M$. Or, le maire de la Municipalité a confirmé que ce projet avait également vu le jour et que la somme avait été touchée en 2021, selon ce que rapporte Radio-Canada Bas-Saint-Laurent.

L’élu a toutefois soutenu qu’il était important que les citoyens sachent que le gouvernement fédéral avait contribué à la concrétisation.

Selon des informations provenant d’Ottawa, le gouvernement s’est repris pour des annonces qui n’ont pas pu être faites en raison de la pandémie. Pour le député Maxime Blanchette-Joncas, toute cette histoire est «inacceptable».

«Faire une conférence de presse concernant des projets qui ont eu des sommes octroyées il y a environ 3 à 5 ans, il y a quand même des limites à tenter de vouloir berner les gens», a-t-il dit à travers une déclaration officielle.

«Le gouvernement fédéral doit communiquer avec plus d’efficacité et surtout avec transparence auprès de la population lors de ces annonces et laisser de côté les tactiques politiques pour tenter de redorer leur image. Loin d’être banale comme situation, c’est la confiance du public envers nos institutions et le travail des élus dont il est question.»

Le cabinet du ministre Fraser n’a pas répondu à nos questions sur le sujet.