Sentence suspendue de deux ans pour des actions indécentes à Notre-Dame-des-Neiges

Le quinquagénaire Gaétan Devost s’est vu imposer une sentence suspendue de deux ans assortie d’une probation de la même durée pour avoir commis des actions indécentes avec l’intention d’insulter ou d’offenser trois victimes, le 22 aout 2021 à Notre-Dame-des-Neiges.

Au moment des faits, trois collègues de travail se promènent dans le Sentier national, qui longe la rivière des Trois Pistoles. Alors qu’elles se rafraichissent dans la rivière, elles aperçoivent un homme nu sur un rocher, près du cours d’eau, qui se masturbe en regardant dans leur direction. Il se déplace à deux reprises et continue son stratagème en s’approchant d’elles.

Perturbées par ce comportement, les trois plaignantes contactent les policiers de la Sûreté du Québec et fournissent une description du sujet. Il est arrêté dans ce secteur la journée même.

Devant le Tribunal, Gaétan Devost nie les gestes de masturbation. Il soutient plutôt qu’il s’assoit dans l’eau et qu’il «s’amuse avec des petits poissons» en leur lançant des roches. Lors de sa comparution, il s’est dit surpris de la situation puisque ce secteur serait selon lui reconnu pour la pratique du naturisme et il estime qu’il n’a rien à se reprocher.

«La version qu’il donne est invraisemblable, contradictoire, incohérente et par moment farfelue», croit le Tribunal. Son risque de récidive se situe dans la moyenne et il s’agit d’un événement isolé. Les plaignantes mentionnent avoir été choquées par son comportement et s’être senties mal à l’aise et stressées.

En plus d’écoper d’une sentence suspendue de deux ans et d’une probation, il devra verser un don de 1 000 $ au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels et il devra effectuer 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois.

«Cela favorise sa responsabilisation, sa réinsertion sociale et sa réhabilitation, tout en contribuant aussi à l’objectif de dissuasion individuelle», indique la juge Luce Kennedy, dans sa décision datée du 26 juillet. Gaétan Devost devra aussi s’enregistrer au registre des délinquants sexuels pour une période de 10 ans.

L’accusé demandait une absolution conditionnelle puisqu’il détient un permis du Bureau de la sécurité privée dans le cadre de son emploi dans le domaine des systèmes électroniques de sécurité. Il lui a été révoqué à partir du moment où il a été reconnu coupable d’actions indécentes. De son côté, la Couronne réclamait plutôt une peine de quatre à six mois d’emprisonnement.