Démêler les cordes du monde des marionnettes à Saint-Mathieu-de-Rioux

Quelque part dans un rang de Saint-Mathieu-de-Rioux, une nouvelle offre culturelle a fait son apparition à l’été 2023 dans un vieux bâtiment rénové. Le Théâtre du Guignol, un théâtre permanent de marionnettes fondé il y a 30 ans, a déménagé des Laurentides au Bas-Saint-Laurent. Peu importe la région, le but du marionnettiste Claude Jutras est le même: démystifier le monde des fantoches pour son public.

«C’est un médium qui n’est pas facile à faire découvrir parce qu’au Québec, la culture de la marionnette est moins développée qu’en Europe, même si ça a beaucoup évolué dans les dernières années», soutient M. Jutras.

Le théâtre de marionnettes en est un d’émotions, selon lui. Il le considère comme un moyen de communiquer avec les enfants et de percevoir leur vision du monde.

Toutefois, cet art touche autant les plus vieux, partage le marionnettiste. Les adultes qui assistent à ses représentations retombent en enfance à chaque décor qui se rabat pour en dévoiler un autre caché.

HISTOIRE DE PARENT

Claude Jutras est tombé en amour avec les marionnettes alors qu’il racontait des histoires à ses enfants. «Je voyais que leur imaginaire travaillait», se rappelle-t-il.

Déjà musicien, il a décidé de mélanger ses passions et de créer lui-même des spectacles de fantoches. Du texte, à la musique, à la mise en scène et aux éclairages, il a créé plusieurs spectacles au fil des décennies. Il a même fabriqué ses décors avec sa femme, Diane Brouillette et certains de ses marionnettes.

M. Jutras a visité plusieurs garderies et écoles pour partager son art aux plus jeunes. Éventuellement, il a occupé un local au centre culturel de Prévost. En 1996, il a même reçu un Grand prix de la culture des Laurentides.

En déménageant à Saint-Mathieu-de-Rioux, le marionnettiste était conscient que la région était moins populeuse. Il a toutefois persévéré et a lancé son théâtre permanent dans les Basques afin de faire découvrir son monde aux Bas-Laurentiens.

REPRÉSENTATIONS INTIMISTES

L’an dernier, Claude Jutras a effectué 18 représentations. Cet été, il a prévu présenter le spectacle «Brindille l’épouvantail», d’une durée de 55 minutes, à 12 reprises du 6 juillet au 11 aout.

À l’aide de plus de 15 marionnettes et 3 castelets, Claude Jutras raconte l’histoire d’une dame artiste, Cliodhna. Cette dernière veut protéger son potager afin que l’une de ses citrouilles aille au bal du château à la fin de l’été. Brindille l’épouvantail devra ainsi protéger le jardin contre les oiseaux durant la saison chaude. Il traversera toute une gamme d’émotions en plus de faire face à des échecs.

Neuf personnes à la fois peuvent prendre place à l’intérieur du théâtre, permettant un accès privilégié à l’artiste après la représentation. Des spectacles peuvent être prévus aussi durant le mois de septembre avec un groupe de plus de sept personnes. Pour y assister, il faut réserver sa place au [email protected].