Rétrospective 2023 : février

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Littératie : un défi encore (trop) présent au Bas-Saint-Laurent

Les défis liés à la littératie sont toujours importants au Québec et le Bas-Saint-Laurent ne fait pas exception. Même si l'indice de littératie sous le niveau 3, le seuil pour comprendre des textes plus longs et plus complexes, s’est légèrement amélioré depuis 2016, le problème reste criant. C'est ce que révèle une étude de la Fondation pour l’alphabétisation menée par l'économiste Pierre Langlois.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/479996/litteratie-un-defi-encore-trop-present-au-bas-saint-laurent

Bienvenue au Témiscouata et à Kataskomiq, exit Rivière-du-Loup

Le rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec qui a été déposé à la Chambre des communes le mercredi 1er février prévoyait toujours la suppression d'une circonscription dans l'Est-du-Québec et le redécoupage des circonscriptions voisines dont celle de Montmagny - L'Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup qui accueillerait la MRC de Témiscouata et serait rebaptisée Montmagny - Témiscouata–Kataskomiq. À l'été, la circonscription a officiellement été baptisée Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/480120/bienvenue-au-temiscouata-et-a-kataskomiq-exit-riviere-du-loup

Des aliments d’ici pour les tout-petits

Bleuets, bœuf, craquelins, tempeh, avoine, lait et légumes ne sont que quelques aliments locaux fournis par les entreprises bioalimentaires du Bas-Saint-Laurent à six installations du CPE de Rivière-du-Loup en lien avec la démarche Petits ambassadeurs.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/480151/des-aliments-dici-pour-les-tout-petits

Les taux d'échecs en français et mathématiques inquiètent

La pandémie et l’école à la maison dans deux MRC où l’accès à Internet haute vitesse pose encore un véritable défi ont-elles eu un effet direct sur la réussite scolaire? S’il faut en croire le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, où l'accompagnement personnalisé des élèves est l’un des piliers de l’enseignement, la réponse est oui.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/480186/les-taux-dechecs-en-francais-et-mathematiques-inquietent

Délais plus longs pour l’obtention de permis de conduire

Des parents dont les jeunes sont en âge d’obtenir leur permis de conduire sont aux prises avec des délais «interminables» pour la prise d’un rendez-vous au bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) de Rivière-du-Loup. Alors qu’un permis prenait environ un an à obtenir, depuis 2022, les semaines voire les mois s’accumulent avant qu’ils ne l’aient en poche, une situation fâcheuse pour de nombreuses personnes de la région du KRTB.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/479978/delais-plus-longs-pour-lobtention-de-permis-de-conduire

Pénurie de logements et prix à la hausse à Rivière-du-Loup

Les dernières données de l’Enquête sur les logements locatifs 2022 de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le taux d’inoccupation se chiffre à 0,5 % à Rivière-du-Loup, une proportion inchangée depuis l’année dernière. Toutefois, la disponibilité des appartements de deux ou trois chambres et plus a chuté à 0 %. Le prix moyen est à la hausse de 50 $, passant de 617 $ à 667 $, tous types de logements confondus.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/480179/penurie-de-logements-et-prix-a-la-hausse-a-riviere-du-loup

Néomédia et infodimanche.com renforcent leur architecture

Un problème de serveurs de notre fournisseur Néomédia s'est avéré être l'oeuvre de pirates informatiques. L'entreprise située en Beauce a donc saisi l'occasion afin de migrer son architecture sur une toute nouvelle plateforme.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/480333/neomedia-et-infodimanchecom-renforcent-leur-architecture

La Ville de Québec devra verser plus de 110 000 $ à un pompier de Rivière-du-Loup

Le Tribunal des droits de la personne vient de trancher. Le Louperivois Sébastien Samson-Thibault a été victime de discrimination fondée sur son daltonisme lors d'un processus d'embauche du Service de protection contre l'incendie de Québec (SPCIQ) qui s'est échelonné de décembre 2012 à octobre 2015. Ce dernier recevra donc plus de 110 000 $ en guise de dommages.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/480359/la-ville-de-quebec-devra-verser-plus-de-110-000-a-un-pompier-de-riviere-du-loup

Alex Belzile compte un premier but dans la LNH

Alex Belzile, natif de Saint-Éloi, a enfin compté son premier but avec les Canadiens de Montréal dans la Ligue nationale de hockey (LNH) dans une partie les opposant aux Oilers d’Edmonton. L’hockeyeur de 31 ans jouait son 20e match dans la LNH et son 506e dans les rangs professionnels.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/480531/alex-belzile-compte-un-premier-but-dans-la-lnh

Une santé mentale éprouvée au KRTB

L’unité psychiatrique du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) de Rivière-du-Loup déborde. Sur 21 lits disponibles, 25 patients sont présentement admis. Conséquence des dernières années de pandémie, du début de la guerre en Ukraine, de la hausse du cout de la vie, de la crise du logement… la liste des facteurs de stress perçus chez la population du KRTB, déjà longue, continue de s’allonger.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/480291/une-sante-mentale-eprouvee-au-krtb

Le projet de SPA du Bas-Saint-Laurent va de l’avant

L’entrepreneure Marie-Ève Bérubé et propriétaire du Centre équestre KM a confirmé que le projet de SPA du Bas-Saint-Laurent ira de l’avant. Le futur bâtiment sera situé sur un terrain dans le secteur Ouest de la Ville de Rivière-du-Loup, près des accès à l’autoroute 20.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/480595/le-projet-de-spa-du-bas-saint-laurent-va-de-lavant

La Laiterie Óra cesse ses activités

Les temps sont difficiles pour les entreprises et le monde de l'agriculture n'y fait pas exception. Hausse des taux d'intérêt, pénurie de main-d'œuvre, récession, la liste est longue. C'est la gorge nouée par l’émotion que Jean-Mathieu D'Amour a confirmé au journal Info Dimanche que sa laiterie artisanale Óra a cessé ses activités depuis quelques semaines déjà.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/480842/la-laiterie-ora-cesse-ses-activites

La cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette sera protégée

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a signé un avis d’intention de classement pour la cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, aussi appelée cloche du Fort-Lorette ce 3 février. Cette dernière se trouve dans la collection des Carillons touristiques de Rivière-du-Loup, propriété de la famille Bastille.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/480895/la-cloche-de-la-chapelle-notre-dame-de-lorette-sera-protegee

Le propriétaire du Resto-Bar le Gueuleton a gain de cause contre son assureur

Après environ quatre ans de démarches devant les tribunaux, le propriétaire du Resto-Bar Le Gueuleton de Saint-Jean-de-Dieu, Hugo Bérubé, a eu gain de cause contre son assureur, Promutuel Rive-Sud, société mutuelle d’assurance générale, le 10 janvier. Il avait demandé une indemnisation après l’incendie qui a causé d’importants dommages à son restaurant en novembre 2018.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/480980/le-proprietaire-du-resto-bar-le-gueuleton-a-gain-de-cause-contre-son-assureur

La Maison des aînés accueille ses premiers résidents

Après un peu moins de quatre mois depuis sa livraison, la Maison des aînés (MDA) accueille ses premiers résidents. Le déménagement de personnes âgées à partir du Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Joseph jusqu’à la MDA a débuté ce 20 février au matin et se déroulera jusqu’au 22 février.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/481097/la-maison-des-aines-accueille-ses-premiers-residents

Une monteuse de Trois-Pistoles derrière la série «Mégantic»

Travaillant depuis plus d’une vingtaine d’années dans le domaine de la post-production, la monteuse Myriam Coulombe a collaboré au projet le plus marquant de son parcours jusqu’à maintenant : la série «Mégantic». Diffusée sur les ondes du Club Illico, elle raconte les histoires humaines de cette tragédie ferroviaire survenue il y a 10 ans à Lac-Mégantic.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/481264/une-monteuse-de-trois-pistoles-derriere-la-serie-megantic