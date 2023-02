La Maison des aînés accueille ses premiers résidents

Après un peu moins de quatre mois depuis sa livraison, la Maison des aînés (MDA) accueille ses premiers résidents. Le déménagement de personnes âgées à partir du Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Joseph jusqu’à la MDA a débuté ce 20 février au matin et se déroulera jusqu’au 22 février.

Au total, ce sont 65 aînés qui seront transférés. «On le fait en toute délicatesse, en douceur parce que pour ces gens-là c’est stressant, on les change de milieux de vie», confie Gilles Turmel, conseiller aux communications au CISSS du Bas-Saint-Laurent. Deux véhicules de transport adaptés se relaient pour amener deux personnes âgées à la fois dans leur nouveau foyer. À leur arrivée, une haie d’honneur leur est réservée afin de leur souhaiter la bienvenue.

Elles ne seront pas totalement sans repère dans ce nouveau bâtiment puisqu’au courant des derniers jours, leurs familles ont pu assister à des portes ouvertes et préparer leurs chambres pour qu’elles se sentent comme chez soi. En plus, un bon nombre du personnel déjà présent au CHSLD Saint-Joseph a décidé de continuer leur travail à la MDA.

UNE OUVERTURE GRADUELLE

M. Turmel indique que l’ouverture de la MDA se fera graduellement. Le bâtiment, séparé en 10 «maisonnées» où sont retrouvés chambres, cuisinette, salon et espace commun pourra accueillir 12 résidents. Après le transfert, six ilots seront opérationnels. Deux autres devraient ouvrir dès l’été et les deux derniers à une date ultérieure. Sur les 10 «maisonnées», deux seront alternatives, c’est-à-dire que 24 places seront réservées à une clientèle adulte aux prises avec des déficiences physiques.

En accueillant progressivement des résidents, les employés peuvent s’adapter à leur nouveau milieu de travail et s’acclimater à leur nouvelle réalité. Cependant, le conseiller aux communications ne cache pas que le CISSS a des enjeux de personnels. Il souligne que le recrutement va bon train et il a espoir que tous les postes se pourvoient rapidement.

Rappelons que la Maison des aînés, située au bout de la rue Saint-Anne à Rivière-du-Loup peut accueillir 120 résidents. Les couts de sa réalisation sont estimés à 78 M $.

À LIRE AUSSI » La Maison des aînés livrée…avec réserve