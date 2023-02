Bienvenue au Témiscouata et à Kataskomiq, exit Rivière-du-Loup

Le rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec qui a été déposé à la Chambre des communes le mercredi 1er février prévoit toujours la suppression d'une circonscription dans l'Est-du-Québec et le redécoupage des circonscriptions voisines dont celle de Montmagny - L'Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup qui accueillerait la MRC de Témiscouata et serait rebaptisée Montmagny–Témiscouata–Kataskomiq.

Le député conservateur Bernard Généreux voit donc son territoire s'agrandir considérablement en vue des prochaines élections avec l'ajout de la MRC de Témiscouata. Le changement de toponymie évacue du même coup le nom de la MRC et de sa ville la plus populeuse, Rivière-du-Loup, ce qui n'a pas plu au député.

«Dans un premier temps, je vais prendre connaissance du rapport. Je vais entrer en contact avec les préfets concernés, dont celui de Témiscouata, voir ce qu'il en pense. Les députés ont jusqu'au 3 mars pour réagir sur la procédure. J'entends faire des représentations autant à l'interne qu'à l'externe dans la circonscription.»

M. Généreux cite deux principaux éléments, soit les limites territoriales et le nom de la future circonscription qui deviendra effective en 2024. «Soyons francs, les limites ne sont pas les plus grandes au Canada ni au Québec. Il y a d'autres comtés qui sont beaucoup plus grands. Par contre avec 80 municipalités, il sera l'un des plus importants de la province. Ça fait trois fois que la Commission essaie, est-ce qu'on va essayer de changer ça ? Nous allons y réfléchir», répond le député conservateur.

Là où on sent la réflexion du conservateur la plus aboutiw est certainement le nom à donner à la future circonscription. L'absence du nom de la MRC et de sa ville centre, Rivière-du-Loup, ne passe pas. «On ne peut pas, ne pas retrouver Rivière-du-Loup dans le nom du comté, c'est inacceptable. [...] La MRC de Rivière-du-Loup est la plus populeuse et la Ville est un véritable carrefour national, économique, industriel et routier. J'aimerais proposer le nom Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Témiscouata et je vais certainement avoir des représentations à cet effet», lance le député.

Ce dernier soutient que la volonté d'inclure une référence à chacune des 11 nations autochtones reconnues du Québec est louable, mais il souligne que la toponymie Témiscouata tire déjà son origine de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk pour désigner un lac aux eaux profondes. «Je le dis avec sensibilité, et je vais certainement en discuter avec le Grand Chef Jacques Tremblay, avec un nom comme Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Témiscouata, tout le monde est représenté.»

Rappelons qu'un député a la prérogative d'apporter des changements «mineurs» et que des changements apportés au nom de la circonscription sont généralement acceptés. «Mais avant toute chose, je veux aller consulter, c'est important», ajoute M. Généreux.

Ce dernier reconnait qu'en se basant strictement sur un calcul mathématique il est difficile de s'opposer au remodelage de la carte électorale proposée par la Commission. La future Montmagny–Témiscouata–Kataskomiq représenterait une population de 116 000 contre une moyenne nationale de 108 000, mais il relève que les deux autres circonscriptions agrandies de l'est n'atteignent toujours pas cette moyenne et qu'elles représentent l'une des populations les plus vieillissantes au pays, malgré une légère hausse de l'immigration lors des deux dernières années pandémiques.

COMMISSION

La Commission a mené ses travaux avec l'objectif d'équilibrer la population de chacune des circonscriptions du Québec, tout en tenant compte des situations particulières prévues dans la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales. La conserve le même nombre de circonscriptions, soit 78, mais perd une voix dans l'est à la faveur des Laurentides.

Le rapport décrit en détail les changements que la Commission, formée de Jacques Chamberland, André Blais et Louis Massicotte, apporte à la carte électorale fédérale en fonction des données démographiques du dernier recensement de 2021. Il sera maintenant étudié par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes, et les oppositions des députés qui auront été retenues au terme de cette étude seront ensuite transmises à la Commission pour analyse et décision finale.

Pour prendre connaissance du rapport, consultez : redecoupage2022.ca.