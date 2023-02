Le projet de SPA du Bas-Saint-Laurent va de l’avant

L’entrepreneure Marie-Ève Bérubé et propriétaire du Centre équestre KM a confirmé que le projet de SPA du Bas-Saint-Laurent ira de l’avant. Le futur bâtiment sera situé sur un terrain dans le secteur Ouest de la Ville de Rivière-du-Loup, près des accès à l’autoroute 20.

Ce nouveau service nécessite un investissement d’environ 6 M$. Des salles multifonctionnelles seront en location au 2e étage. Les frais de location permettront à la SPA de dégager des revenus supplémentaires pour soutenir sa mission.

«Nous avons planifié que les fondations seront coulées avant les vacances de la construction. Les entrepreneurs travaillent fort avec nous sur ce projet», explique Marie-Ève Bérubé.

Des organismes d’aide pour les animaux sont présents dans les secteurs de Rivière-du-Loup et de Kamouraska, mais ils ont un espace et des ressources limités. «Ils ont recours à de nombreuses familles d’accueil. Ce sont des initiatives privées qui fonctionnent bien, mais elles ne peuvent pas suffire à la tâche», indique Mme Bérubé.

SPA Mauricie agit comme mentor pour accompagner les entrepreneurs Kevin Poitras et Marie-Ève Bérubé dans le lancement de la SPA du Bas-Saint-Laurent. «Ce sont de super profs, ils sont établis depuis une quarantaine d’années et nous sommes bien conseillés.»

Une dizaine d’employés seront engagés pour opérer les services de la future SPA et ce projet communautaire pourra aussi compter sur une banque de bénévoles.

«C’est vraiment un gros dossier. On comprend que certaines villes et municipalités ne pouvaient pas prendre cela sur leurs épaules. Nous allons les aider en chapeautant la SPA. C’est vraiment un besoin dans la région, tant pour les animaux errants que pour la gestion des chiens dangereux, l’évaluation d’animaux et l’accompagnement des municipalités.»

Selon Marie-Ève Bérubé, l’étape la plus importante est franchie et de nombreux partenaires se sont offerts pour donner un coup de pouce. «C’est vraiment positif comme projet. Nous voulons travailler avec les municipalités et les villes qui voudront s’y greffer et bénéficier des services de la SPA.»

Le début de la construction est toujours prévu pour le printemps 2023.

