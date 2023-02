Délais plus longs pour l’obtention de permis de conduire

Des parents dont les jeunes sont en âge d’obtenir leur permis de conduire sont aux prises avec des délais «interminables» pour la prise d’un rendez-vous au bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) de Rivière-du-Loup. Alors qu’un permis prenait environ un an à obtenir, depuis 2022, les semaines voire les mois s’accumulent avant qu’ils ne l’aient en poche, une situation fâcheuse pour de nombreuses personnes de la région du KRTB.

Nancy Gagnon, mère d’un fils apprenti conducteur, a elle-même vécu cette situation. En décembre 2022, son garçon avait un rendez-vous à Rimouski pour son examen pratique. Ce dernier a été annulé en raison de l’oubli d’un formulaire, une erreur que Mme Gagnon assume totalement. Cependant, pour la reprise, elle a été dirigée vers le nouveau site web de la SAAQ (SAAQclic). Pour obtenir un rendez-vous, son fils devait se connecter dès 7 h 30 le 24 janvier.

Cette même information lui a été confirmée par l’école de conduite de garçon ainsi qu’une troisième fois par le bureau de la SAAQ à Rivière-du-Loup.

Ainsi, le 24 janvier au matin, le père, son fils et elle-même se sont connectés sur la plateforme en ligne, sans succès. En se rendant à la Société, ils ont été informés que la date de lancement de la nouvelle plage horaire avait été devancée au 17 janvier, donc toutes les places avaient déjà été comblées.

«Ça n’a pas de bon sens», soutient la maman du jeune homme en mentionnant que la date des inscriptions a été changée sans qu’une communication ne leur soit transmise. Le permis temporaire de son garçon sera échu le 20 février, alors que le prochain moment pour prendre un rendez-vous aura lieu le 28 février pour un examen en avril. Le permis devra donc être rallongé pour une période d’un an, moyennant des frais de 5,05 $ pour la version papier ou 14,65 $ pour la version plastifiée. Lors de l’obtention du probatoire, ces couts ne seront malheureusement pas déduits par la SAAQ.

UN PROBLÈME PERSISTANT

Une école de conduite de la région de Rivière-du-Loup indique que le plus gros problème de la Société se trouve dans le manque de disponibilités offertes aux apprentis. La relationniste à la SAAQ, Geneviève Côté, mentionne que la Société est présentement en réorganisation en raison du lancement de son site en ligne SAAQclic le 20 février prochain. «Ça se peut qu’il y ait des lenteurs», indique-t-elle.

Cette dernière soutient que cette situation n’est pas due à un manque de personnel : «Souvent c’est qu’il y a trop de personnes qui veulent prendre rendez-vous en même temps pour la capacité à répondre. Ce n’est pas rare que cette situation arrive. Ce n’est pas uniquement à Rivière-du-Loup, ça peut arriver dans d’autres centres de services également», estime-t-elle. Ainsi, plusieurs parents et jeunes de la région sont redirigés vers les bureaux de Montmagny ou Rimouski pour passer leur examen de conduite.

Cependant, l’école de conduite soutient avoir remarqué les problèmes à la SAAQ depuis le début de l’année 2022 et que le lancement si site web n’a fait qu’ajouter des délais. Le processus pour obtenir un permis de conduire est plus complexe puisque les apprentis conducteurs sont ralentis dans leur parcours. «Il est compliqué pour nous en tant qu’école de conduite d’annoncer à nos élèves qu’ils auront leur permis plus tard, en plus de pas savoir quand exactement, tout dépendant à quel moment ils ont commencé leur cours», a expliqué un représentant de l’école de conduite.

Pour aider leurs élèves dans cette situation, l’école de conduite essaie de décaler ses cours afin qu’ils puissent avoir une dernière pratique avant leurs examens pratiques ou elle reste dans l’attente puisqu’elle ne peut se baser sur aucune date. Une vingtaine d’élèves de cette école seraient présentement dans la même situation que le fils de Mme Gagnon.