Rétrospective 2024 : mai

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Info Dimanche remporte six prix aux Grands Prix des Hebdos

Le talent et la qualité du travail de six artisans d’Info Dimanche ont été reconnus dans le cadre du concours d’excellence Les Grands Prix des Hebdos 2024 dans la catégorie de journaux de 40 pages et plus, ce 30 avril à Trois-Rivières.

Une peluche pour briser l’isolement

Dans l’adversité, une simple attention peut faire la différence, ou du moins, aider à traverser une épreuve difficile. Aurélie Gosselin, propriétaire de l’entreprise locale Lili Crayon, confectionne soigneusement de petits oursons en peluche, lesquels seront offerts aux familles qui pleurent la perte d’un enfant.

Encore quelques mois avant les bacs bleus dans Les Basques

La collecte de matières recyclables par sac se poursuivra encore quelques mois dans la région des Basques. L’arrivée des bacs bleus, attendue initialement en juin, a été reportée, forçant du même coup la MRC à retarder la mise en service d’un nouveau système de collecte sélective sur son territoire.

Des centaines de petits pingouins en visite au large de Rivière-du-Loup

À une dizaine de kilomètres au large de Rivière-du-Loup, deux colonies de petits oiseaux noir et blanc nichent sur les iles des archipels du Pot à l’Eau-de-Vie et les Pèlerins. Arrivés avec les vagues migratoires des dernières semaines, des milliers de petits pingouins ont mis le cap vers l’estuaire du Saint-Laurent pour la période de reproduction.

Une 3e place aux Francouvertes pour Loïc Lafrance

Le 28e concours-vitrine musical les Francouvertes a couronné sa gagnante le 13 mai, l’autrice-compositrice-interprète autochtone Soleil Launière. L’artiste originaire de Saint-Antonin, Loïc Lafrance, a terminé sur la 3e marche du podium en réalisant l’un de ses rêves : jouer sur la scène du Club Soda à Montréal.

La qualité de l’air sera suivie et mesurée à Saint-Mathieu-de-Rioux

Le ministère de l’Environnement a récemment fait part de nouvelles mesures qu’il allait mettre en place afin de s’assurer de la qualité de l’air à Saint-Mathieu-de-Rioux. Des démarches concrètes, issues d’un plan de contrôle, seront entreprises au cours de la saison estivale et viendront répondre aux plaintes répétées envers les émanations de l’usine Charbon de bois franc Basques.

La Cour d’appel annule des peines de quatre ans de pénitencier pour un vol qualifié

Les deux auteurs d’un vol qualifié perpétré le 13 janvier 2019 au dépanneur Saint-André de Rivière-du-Loup, Maxim Roy et Yohan Sylvain-Bourgelas, ont vu leur peine de quatre ans de pénitencier être annulée par la Cour d’appel le 23 avril. Elle est remplacée par une condamnation de deux ans moins un jour de prison avec sursis, puisque les accusés ont réussi une «réhabilitation convaincante».

Un nouveau timbre aux couleurs du Nouveau-Brunswick et du Témiscouata

Une image d’une photographe originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, Guylaine Bégin, figure maintenant sur un timbre qui sera distribué partout au Canada par Postes Canada. La reproduction de la photographie de la rivière Ristigouche, située au Nouveau-Brunswick, fait partie de la plus récente série de timbres «Terre de nos aïeux», émise le 6 mai.

Jordan Pomerleau et Simon Michaud remportent les enchères à Dans l'œil du dragon

Jordan Pomerleau de Rivière-du-Loup et son associé, Simon Michaud, étaient de passage à la populaire émission Dans l’œil du dragon diffusé mercredi soir sur ICI Radio-Canada. Les deux jeunes entrepreneurs ont ainsi proposé aux Dragons une somme de 100 000 $ en échange de 10 % de leur entreprise Aukcio.

Un agriculteur de L’Isle-Verte dans les publicités des Producteurs Laitiers du Canada

Alain Lemieux de la Ferme Lizière de L’Isle-Verte se retrouve dans la campagne publicitaire des Producteurs Laitiers du Canada (PLC) portant sur l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050 pour le secteur des fermes laitières. La promotion marketing a été retenue finaliste pour remporter le trophée Yves Boutonnat International Milk Promotion Group 2024 de la International Dairy Fédération au début mai. Une belle occasion de revenir sur l’opportunité qui s’est présentée au producteur du KRTB en 2023.

Petits fruits, grands espoirs

Le printemps est synonyme de bourgeons en fleurs, de chants d’oiseaux et d’une luminosité naturelle plus abondante. Pour les producteurs maraichers et agricoles, comme Martin LeBel et Nathalie Bernier de la Fraisière LeBel, c’est aussi une période de renouveau, d’aspirations et d’optimisme. Un sentiment qui est d’autant plus important après une saison 2023 qui a amené son lot de défis. Pour la prochaine, tous les espoirs sont toutefois permis.

Une descente de bateau bloquée cause de la grogne à Saint-Juste-du-Lac

La Municipalité de Saint-Juste-du-Lac a condamné la descente de bateaux privée, située à proximité de la traverse du Corégone, qui était utilisée par les plaisanciers depuis des décennies avec l’aval des anciens propriétaires. Des blocs de béton en empêchent maintenant l’accès. Des citoyens sont mécontents de cette décision, puisqu’ils sont forcés de se tourner vers la seule autre solution à un kilomètre de là : le débarcadère du camping Sous-Bois de l’Anse, où l’eau n’est pas assez profonde.

Les boissons pur miel de Cru d’Abeille séduisent le dragon David Côté

Mission accomplie pour les cofondateurs de Cru d'Abeille qui proposent des hydromels réinventés et des cocktails apicoles naturels, pétillants et légers. L’entrepreneur originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, François Beaudoin, et son partenaire William Audet ont accepté une offre de 100 000 $ en échange de 20 % des parts de leur entreprise lors de leur participation à la populaire émission Dans l'œil du dragon diffusée le 29 mai.

L’agrandissement de 1,5 M$ du CPE la Baleine Bricoleuse officiellement accepté

Après avoir su en janvier que l’agrandissement de 1,5 M$ du centre de la petite enfance la Baleine Bricoleuse allait être accepté par le ministère de la Famille, la directrice générale, Laurie Vaillancourt, a obtenu la confirmation officielle dans les dernières semaines. Ainsi, 21 nouvelles places en garderie seront développées dans les Basques.

Manifestation pour la sauvegarde de la caisse à Rivière-Bleue

La fermeture imminente de la caisse Desjardins de Rivière-Bleue, prévue le 6 juin, déçoit de nombreux citoyens de la municipalité et de Saint-Marc-du-Lac-Long. Une centaine d’entre eux se sont fait entendre lors d’une manifestation ce 30 mai entre 12 h 30 et 14 h 30 devant le centre de services. Malgré l’importante mobilisation, la coopérative a confirmé qu’elle ne reviendrait pas sur sa décision.

Une murale colorée au centre-ville de Rivière-du-Loup

Plusieurs ont sans doute remarqué la murale colorée qui a pris forme, cette semaine, sur le mur d’un bâtiment de la rue Saint-Louis, à l’intersection de la rue Lafontaine. Une oeuvre réalisée par l'artiste Matel. Cette initiative, développée par Espace Centre-Ville, s’inscrit dans les festivités du 350e anniversaire de la Ville de Rivière-du-Loup.

