Info Dimanche remporte six prix aux Grands Prix des Hebdos

Le talent et la qualité du travail de cinq artisans d’Info Dimanche ont été reconnus dans le cadre du concours d’excellence Les Grands Prix des Hebdos 2024 dans la catégorie de journaux de 40 pages et plus, ce 30 avril à Trois-Rivières.

La photojournaliste, Andréanne Lebel, a remporté deux premières places. En photographie, sa photo du chanteur Louis-Jean Cormier a fait sensation. «Toutes les photos sont bonnes, mais celle-ci est extraordinaire», ont commenté les pairs lors du gala de remise des prix. Sa photo a été publiée dans le journal papier du 2 aout 2023, elle illustre l’article «Un moment en tête-à-tête avec Louis-Jean Cormier à l’ile aux Lièvres».

Photo: Andréanne Lebel

Elle a aussi été récompensée pour son reportage portant sur la baisse drastique de la concentration d’oxygène dissous dans les eaux fluviales «Le Fleuve Saint-Laurent sous respirateur artificiel» dans la catégorie Environnement et agroalimentaire. Le texte a été publié à la une du journal papier du 23 aout 2023.

«Je veux remercier l’équipe d’Info Dimanche qui permet à son équipe de journalistes d’avoir la liberté de proposer des idées originales. Je suis fière de voir que notre média régional se démarque autant parmi les hebdomadaires de toute la province pour la qualité de ses textes, de ses photos et de ses publicités. C’est la preuve de la force de notre équipe et de la vitalité de l’information de qualité que nous nous efforçons de produire à tous les jours», a partagé la lauréate doublement primée.

Le journaliste Marc-Antoine Paquin a décroché la troisième place pour son texte humain sur la passion de Jean-Claude Vaillancourt de Saint-Mathieu-de-Rioux «Des modèles réduits aux mille et un détails» dans la catégorie Sports et loisirs. L’histoire a été publiée à la une du journal papier du 2 aout 2023.

«Notre équipe s’efforce de publier chaque semaine des histoires humaines et originales qui vont au-delà de l’actualité régionale et qui offrent une valeur ajoutée aux lecteurs. C’est une identité que nous avons développée et dont nous sommes aujourd’hui très fiers. Cette reconnaissance est un encouragement, une belle tape dans le dos, à poursuivre nos efforts à ce niveau-là», a-t-il témoigné.

GRAPHISME

Les efforts de la graphiste, Véronique Sénéchal, ont aussi été récompensés par le jury. Elle a décroché deux troisièmes positions dans les catégories Meilleure publicité numérique pour son visuel du Bar le Triangle et Meilleure publicité imprimée pour le Concours de Noël.

MARKETING

Le conseiller en solutions médias et médias sociaux, Étienne Morissette et le coordonnateur des projets spéciaux, Patrice Picard, ont aussi mérité une troisième position dans la catégorie Cahier ou projet spécial imprimé et/ou numérique pour leur page Facebook «ID Société Marketing».

Ces six prix s’ajoutent à la longue liste de prix et distinctions remportés par le journal Info Dimanche au cours des dernières années. Le concours Les Grands Prix des Hebdos est destiné à reconnaitre le travail des journalistes et des artisans de la presse locale et régionale. Cette année, le jury a dû choisir les meilleurs textes, photographies et publicités parmi 442 pièces reçues de 52 hebdomadaires du Québec. Au total, 27 lauréats ont été récompensés lors de cette 75e année du concours.