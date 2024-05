Manifestation pour la sauvegarde de la caisse à Rivière-Bleue

Une centaine de manifestants se sont fait entendre lors d’une manifestation ce 30 mai entre 12 h 30 et 14 h 30 devant la caisse Desjardins de Rivière-Bleue. Des citoyens de la Municipalité et de Saint-Marc-du-Lac-Long demandent la conservation du centre du services ou, du moins, le maintien d’un guichet.

De nombreuses personnes rencontrées sur place se disent déçues par la décision de Desjardins de fermer la caisse. Pour eux, il est insensé d’avoir à se déplacer des dizaines de kilomètres plus loin pour obtenir des services, les autres centres situés plus proches se trouvant à Pohénégamook (quartier Saint-Éleuthère) et Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano).

Plusieurs résidents dénoncent cette obligation de devoir se rendre ailleurs, indiquant que ce n’est pas tout le monde qui a accès à un transport. Les couts de déplacement sont aussi non négligeables, selon eux. «Ils sont en train d’étouffer la classe moyenne», a mentionné une résidente.

Les difficultés d’accès à Internet et à se débrouiller en ligne ont aussi été mentionnés. C’est pour cette raison que les manifestants demandent minimalement le maintien d’un guichet, advenant un refus de sauvegarder la caisse : afin de donner le temps aux personnes d’apprendre utiliser les services virtuels.

Davantage de détails suivront…