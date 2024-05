Jordan Pomerleau et Simon Michaud remportent les enchères à Dans l'œil du dragon

Jordan Pomerleau de Rivière-du-Loup et son associé, Simon Michaud, étaient de passage à la populaire émission Dans l’œil du dragon diffusé mercredi soir sur ICI Radio-Canada. Les deux jeunes entrepreneurs ont ainsi proposé aux Dragons une somme de 100 000 $ en échange de 10 % de leur entreprise Aukcio.

Aukcio est une plateforme d'encan automobile virtuelle en ligne et accessible aux particuliers désirant vendre leur véhicule au concessionnaire le plus offrant. Pourquoi seulement aux concessionnaires ? «Pour faciliter le processus, ce sont des experts, ils vont offrir un service en main, rapide, simple et sans tracas», a expliqué Jordan Pomerleau.

L'idée est venue aux deux entrepreneurs en 2022. «Il y a énormément de plateformes, une panoplie d'options pour magasiner un véhicule, pour choisir votre prochain véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion, mais quand vient le temps de vendre son véhicule actuel, les consommateurs sont un peu laissés à eux même», ajoute Simon Michaud.

L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 250 000 $ et les projections pour 2024 sont de l'ordre du million de dollars. D'ici cinq ans, les deux jeunes hommes visent à s'abroger 1 % des parts de marché qui est de 850 000 transactions annuellement dans la province.

OFFRE ET CONTROFFRES

David Côté, cofondateur de LOOP Mission et Rise Kombucha, a reconnu ne pas être «un gars de char». S'il a d'abord refusé, il s'est immédiatement ravisé, il a accepté de verser la somme de 100 000 $, mais en échange de 20 % de l'entreprise. Les autres Dragons ont mentionné, bien qu'ils soient néophytes dans le domaine automobile, qu'ils voyaient un potentiel pour la jeune entreprise.

Une fois à l'intérieur du «bunker» pour d'analyser la proposition, Jordan a d'emblée admis à son associé qu'il y voyait «un match, un fit, au niveau de l'humain. Je le sens. Le potentiel de vente, il l'a vu», a lancé le Louperivois.

Jordan Pomerleau et Simon Michaud y sont ensuite allés d'une controffre, 100 000 $ pour 15 % des parts. Une offre refusée par le dragon. «Non, désolé les gars», a lancé David Côté. Puis, en s'adressant à Simon, il a rappelé au duo que s'ils «trippaient sur les chars», ils avaient avant tout besoin de partenaires pour les faire reconnaitre.

«T'es un gars en production [l'émission RPM]. Moi, ma job avec vous, ça va de vous faire connaitre. RPM c'est le "tip" de l’iceberg, c'est le monde que tu as le moins de pourcentage du visionnement qui vont vraiment faire une conversion.» Il lui a rappelé que le client cible, était sa mère et non le maniaque d'automobile.

Jordan et Simon ont ensuite accepté l'offre de David Côté.