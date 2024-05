Une murale colorée au centre-ville de Rivière-du-Loup

Plusieurs ont sans doute remarqué la murale colorée qui a pris forme, cette semaine, sur le mur d’un bâtiment de la rue Saint-Louis, à l’intersection de la rue Lafontaine. Une oeuvre réalisée par l'artiste Matel. Cette initiative, développée par Espace Centre-Ville, s’inscrit dans les festivités du 350e anniversaire de la Ville de Rivière-du-Loup.

«L’œuvre en soi a été inspirée des couleurs du tartan, qu’on remarque un petit peu», a souligné Laurie Dubé, directrice d’Espace Centre-Ville. Sur la murale, on distingue des éléments propres à Rivière-du-Loup, autant des attraits que des bâtiments ayant une certaine notoriété, une histoire. Parmi ces derniers, on retrouve: le Cinéma Princesse, le Manoir Fraser, l’île aux Lièvres, la croisière aux baleines, le traversier, le phare du Pot-à-l’Eau-de-Vie, l’Hôtel de ville, le train, etc.

Une chose est sûre, la murale ne passe pas inaperçue. Elle est, d’ailleurs, visible à plusieurs mètres de distance. Avec des dimensions d’environ 30 pieds par 24 pieds, il s’agit, actuellement, du plus grand projet réalisé par Matel. L’artiste, originaire de la grande région de Québec, souhaitait non seulement bien représenter Rivière-du-Loup, mais également créer quelque chose de vibrant et de coloré.

À bord d’une nacelle, une cannette de peinture à la main, l’artiste s’est amusé à personnifier différents éléments significatifs de la ville, dont la centrale hydroélectrique de Rivière-du-Loup. «J’aime beaucoup faire des personnages, rendre vivants des objets inertes», a-t-il exprimé. «Le bâtiment est devenu un personnage à deux dents, qui font office de fenêtres, dans les portes.»

«[Matel] a un style qui est super ludique [...] Je crois que c’est une bonne façon d’apporter l’art au centre-ville», a confié Laurie Dubé. L’artiste avait été repéré par l’ancienne directrice de l’organisme Espace Centre-Ville, Audrey Gendron, notamment grâce à son travail réalisé à la Pizzeria des Battures, située à Notre-Dame-du-Portage. «C’est une belle opportunité, et je suis super content», a lancé Matel.

L’œuvre, «aux influences caricaturale et graffiti», est le fruit de nombreuses heures de travail. Elle a été réalisée en seulement cinq jours.

D’autres projets du genre pourraient voir le jour à Rivière-du-Loup, selon Laurie Dubé.