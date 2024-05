L’agrandissement de 1,5 M$ du CPE la Baleine Bricoleuse officiellement accepté

Après avoir su en janvier que l’agrandissement de 1,5 M$ du centre de la petite enfance la Baleine Bricoleuse allait être accepté par le ministère de la Famille, la directrice générale, Laurie Vaillancourt, a obtenu la confirmation officielle dans les dernières semaines. Ainsi, 21 nouvelles places en garderie seront développées dans les Basques.

Mme Vaillancourt et son équipe accueillent la nouvelle avec soulagement. «Depuis deux ans on travaille là-dessus. Ça a vraiment été des allers-retours infernaux avec le ministère pour le budget. Il fallait rentrer dans leurs critères rationaliser», raconte-t-elle.

Le CPE a travaillé pour réduire les couts au maximum. Malgré ses efforts, il n’a pas réussi à baisser le montant du projet à la hauteur du dépassement chiffré entre 400 000 à 500 000 $. «Un moment donné, il y a des limites à rationaliser. On s’en allait vers une impasse», soutient la directrice. Toutefois, le ministère a débloqué des enveloppes exceptionnelles et a comblé la différence manquante.

Un appel d’offres a été lancé en février et s’est conclu en mars. Les travaux d’agrandissement et de remise aux normes devraient commencer dans trois semaines et durer pendant 7 à 8 mois. «Si on est chanceux, janvier ou février [2025], on serait peut-être en mesure d’ouvrir les places», estime Laurie Vaillancourt.

Ainsi, la liste d’attente qui compte entre 120 et 130 enfants dans Les Basques, sera quelque peu réduite. La directrice se réjouit de cette belle nouvelle et de l’implication de la députée qui, après avoir vu passer le dossier dans les médias, s’en est mêlée et a fait avancer les choses.