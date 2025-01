Rétrospective 2024 : octobre

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois. Voici les textes d’octobre 2024.

Le karting fera son retour à Rivière-du-Loup en 2025

Les amateurs de sports motorisés de la région peuvent célébrer : les courses de karting seront de retour à Rivière-du-Loup à l’été 2025. Il s’agira d’ailleurs des seules courses de karting à être organisées en pleine rue à travers le Canada. Une opportunité unique.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/622181/le-karting-fera-son-retour-a-riviere-du-loup-en-2025

Une tour cellulaire sera érigée à Lac-des-Aigles

Telus installera une tour cellulaire dans la municipalité de Lac-des-Aigles. La députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne a confirmé la nouvelle le 2 octobre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/622210/une-tour-cellulaire-sera-erigee-a-lac-des-aigles

D’importants travaux au port de Gros-Cacouna en pleine période de nidification d’oiseaux migrateurs

Un terrain laissé en friche pendant plusieurs années mesurant environ 500 mètres de long, limitrophe à la Réserve nationale de faune de la Baie-de-L’Isle-Verte, a été complètement rasé de sa végétation et nivelé à l’aide matériel granulaire entre mai et juin 2024, une période de nidification critique pour les oiseaux migrateurs. Cette situation a soulevé son lot de questionnements et une plainte a été déposée à Environnement et Changement climatique Canada.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/622231/dimportants-travaux-au-port-de-gros-cacouna-en-pleine-periode-de-nidification-doiseaux-migrateurs

L’Université Western met la clé dans la porte de l’École d’immersion française à Trois-Pistoles

L’Université Western d’Ontario a décidé de mettre fin au programme d’immersion française de Trois-Pistoles à la suite de sa révision. Malgré la déception, la Ville de Trois-Pistoles ne croule pas sous la défaite. Elle est déjà prête à tourner la page et à penser à la suite pour la survie de l’école.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/622267/luniversite-western-met-la-cle-dans-la-porte-de-lecole-dimmersion-francaise-a-trois-pistoles

Tristan Pomerleau nommé capitaine des 3L de Rivière-du-Loup

Tristan Pomerleau est le nouveau capitaine des 3L de Rivière-du-Loup. L’athlète louperivois a été confirmé dans ce rôle important lors du premier match de la saison, le 4 octobre, au Centre Premier Tech.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/626858/tristan-pomerleau-nomme-capitaine-des-3l-de-riviere-du-loup

«Bâtir ensemble» : la vision de développement de Monique Dionne

La dernière décennie a vu Rivière-du-Loup devenir une plaque tournante du tourisme d’affaires au Québec. Plus encore, la région louperivoise a délaissé son étiquette de destination de passage pour embrasser son rôle de destination de voyage. Mais au-delà de ces belles réussites, c’est sans doute les liens qu’elle a bâtis entre les différents intervenants du milieu – essentiels à son développement touristique – qui font la fierté de Monique Dionne.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/societe/622309/batir-ensemble-la-vision-de-developpement-de-monique-dionne

Les conseillers Ginette Bégin et Étienne Deschênes réintègreront les séances plénières à Témiscouata-sur-le-Lac

Les deux conseillers municipaux, Ginette Bégin et Étienne Deschênes, qui avaient été retirés des séances plénières du conseil de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac en avril dernier, pourront réintégrer les rencontres de travail. Les élus ont adopté unanimement la résolution de leur réintégration lors de la séance du conseil du 7 octobre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/622645/les-conseillers-ginette-begin-et-etienne-deschenes-reintegreront-les-seances-plenieres-a-temiscouata-sur-le-lac

Des manifestants dénoncent le projet Complexe santé Rivière-du-Loup

Des centaines de manifestants de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont bloqué la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup le 9 octobre afin de dénoncer l’incursion du privé en santé, en citant en exemple la construction du Complexe santé Rivière-du-Loup du Groupe Medway. Une centaine d’employés du CLSC seront relocalisés dans la tour de neuf étages sur la rue Saint-Louis, en février.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/622794/des-manifestants-denoncent-le-projet-complexe-sante-riviere-du-loup

Faire face à l'ouragan Milton… «à la bonne franquette»

L’homme d’affaires louperivois, Yves Doucet et sa conjointe Donna Willet, se trouvaient à leur résidence secondaire de Fort Myers en Floride. Alors que l’ouragan Milton, considéré comme le plus important en près d’un siècle, s’abattait sur cet État du sud-est des États-Unis, le principal intéressé ne s’entendait pas plier bagage, loin de là.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/622823/faire-face-a-louragan-milton-a-la-bonne-franquette

Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,8 M$ à Saint-Jean-de-la-Lande

Au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, la députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne, a annoncé qu’une somme de 2 808 720 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande pour la construction du garage municipal et d’un abri à abrasifs inaugurés, le 11 octobre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/622917/le-gouvernement-du-quebec-accorde-plus-de-28-m-a-saint-jean-de-la-lande

Expulsés de leurs résidences pour une dette de taxes de 11 445 $

Deux septuagénaires qui ont refusé de payer leurs taxes municipales à Saint-Simon-de-Rimouski ont perdu leurs deux immeubles de la route de la Grève et un terrain avec une érablière d’une valeur de 261 000 $, selon les plus récents registres fonciers publics. Afin d’éviter de payer, Réjean D’Amours et Andrée Lévesque ont revendiqué leur «souveraineté» devant le tribunal.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/622910/expulses-de-leurs-residences-pour-une-dette-de-taxes-de-11-445

Voir grand à 13 ans : la citrouillère d’Anthony Roy

Sur une parcelle de terre de la Ferme des Quatre-vents à Sainte-Françoise étaient éparpillées des dizaines de citrouilles en pleine croissance. Dans le lot, des fruits mûrs et orangés se démarquaient de la verdure, prêts à être cueillis par Anthony Roy, l’adolescent de 13 ans derrière ce projet de production et de vente. Il a lancé sa «citrouillère» l’an dernier afin d’amasser des sous pour son futur.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/622854/voir-grand-a-13-ans-la-citrouillere-danthony-roy

Des constats d’infraction totalisent 210 000 $ contre la Ville de Rivière-du-Loup

Le NM Trans-Saint-Laurent accostera à Rivière-du-Loup pour au moins quelques années supplémentaires. Le contrat d’exploitation de la traverse Rivière-du-Loup – Saint-Siméon avec l’entreprise Clarke inc., qui devait initialement se terminer en 2025, a été prolongé jusqu’en janvier 2028.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/623245/prolongation-du-contrat-de-clarke-la-traverse-a-riviere-du-loup-jusquen-2028

Hydro-Québec s’entend avec l’Alliance de l’énergie de l’Est pour développer un projet majeur de 1000 MW

Hydro-Québec et l’Alliance de l’énergie de l’Est ont annoncé le 16 octobre la conclusion d’une entente de partenariat afin de développer l’énergie éolienne dans la zone Wocawson, située au sud-ouest du Bas-Saint-Laurent. Ce projet prévoit le développement d’une puissance éolienne additionnelle de 1000 MW dans les MRC de Kamouraska et de Témiscouata.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/623308/hydro-quebec-sentend-avec-lalliance-de-lenergie-de-lest-pour-developper-un-projet-majeur-de-1000-mw

Une catastrophe pour les grandes entreprises et leurs employés

Les nouvelles mesures du gouvernement fédéral sur l’immigration temporaire mettront à mal les grandes entreprises de la région, dans un contexte où les enjeux de main-d’œuvre demeurent toujours aussi criants. En octobre, elles lui ont demandé de revoir sa position qui aura, elles en sont certaines, des impacts majeurs sur l’économie, mais aussi sur la vie de citoyens qui ont intégré leur nouvelle terre d’accueil.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/623556/une-catastrophe-pour-les-grandes-entreprises-et-leurs-employes

L’impact positif de «la ligue du dimanche»

Le soccer est un sport rassembleur, un vecteur de rencontres aux quatre coins de la planète. Pour s’en convaincre, inutile d’aller bien loin. Il suffit de se rendre près du terrain synthétique du Cégep de Rivière-du-Loup, les dimanches soirs, où une quarantaine d’adeptes se réunissent autour d’un ballon rond. Parmi eux, de nouveaux arrivants qui découvrent la culture, tissent des liens d’amitié et apprennent à s’intégrer au sein de leur terre d’accueil.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/623542/limpact-positif-de-la-ligue-du-dimanche

Année record pour la traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins

L’engouement envers la traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins a atteint un sommet dans les derniers mois. L’Héritage 1 a accueilli un nombre record de passagers à l’été 2024, au plus grand plaisir de son équipage.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/623755/annee-record-pour-la-traverse-trois-pistoles-les-escoumins

Pat BBQ cesse provisoirement ses activités de production

Le contexte économique force l’entreprise Pat BBQ de L'Isle-Verte à mettre ses activités de production sur pause pour une période indéterminée. Durant la transition, les activités de vente et de distribution se poursuivront, a-t-on assuré à la fin octobre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/623838/pat-bbq-cesse-provisoirement-ses-activites-de-production

Un chantier majeur se met en branle à Notre-Dame-du-Portage

La Municipalité de Notre-Dame-du-Portage a démarré un imposant projet de protection côtière qui devrait s’étendre sur plusieurs années. Le document d’avis de projet déposé en aout 2024 au ministère de l’Environnement compte pas moins de 77 pages.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/623792/un-chantier-majeur-se-met-en-branle-a-notre-dame-du-portage

Pont de la rivière des Trois Pistoles : Québec ne demandera pas de nouveau BAPE

Malgré une demande du Regroupement citoyen pour la protection du territoire Bic/St-Fabien, Québec n’a pas l’intention de demander une nouvelle analyse du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour le projet de pont au-dessus de la rivière des Trois Pistoles, s’il demeure inchangé.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/624409/pont-de-la-riviere-des-trois-pistoles-quebec-ne-demandera-pas-de-nouveau-bape