Le karting fera son retour à Rivière-du-Loup en 2025 

Les amateurs de sports motorisés de la région peuvent célébrer : les courses de karting seront de retour à Rivière-du-Loup à l’été 2025. Il s’agira d’ailleurs des seules courses de karting à être organisées en pleine rue à travers le Canada. Une opportunité unique.

Plusieurs informations ont circulé à ce propos au cours de la dernière semaine, mais c’est maintenant confirmé. Dans moins d’un an, du 15 au 17 aout, Rivière-du-Loup sera l’hôte de la Coupe de Ville de Québec. Une compétition majeure qui attirera, espère-t-on, des pilotes de haut niveau.

«C’est un jour de fête!», a confirmé Roland Voyer, président de Super Karting Rivière-du-Loup. «On avait hâte d’annoncer le retour de l’événement. Maintenant, c’est possible et nous en sommes très heureux.»

L’ancien pilote et ses amis travaillent depuis un bon moment déjà au retour du karting à Rivière-du-Loup. Les démarches se sont toutefois accélérées au cours de la dernière année.

Après une première organisation réussie à l’été 2019, laquelle avait attiré plus de 10 000 personnes, les promoteurs avaient été contraints d’annuler l’événement de 2020, notamment en raison de la pandémie. Rivière-du-Loup devait alors être l’hôte du championnat québécois.

Malgré le coup dur, les promoteurs n’ont jamais cessé de croire au potentiel de la région. Leur détermination leur a souri, puisqu’ils ont réussi à avoir les confirmations et partenariats nécessaires au retour de l’événement.

«On n’a jamais vraiment arrêté de travailler sur le projet», a souligné Roland Voyer, indiquant que l’équipe actuelle allait mettre tous les efforts nécessaires pour offrir un rendez-vous bonifié aux amateurs. «Ce sera une expérience améliorée à tous les niveaux», a-t-il dit.

Plusieurs détails seront partagés au cours des prochaines semaines. Il est toutefois déjà possible de dire que le secteur de l'École secondaire de Rivière-du-Loup sera à nouveau transformé en véritable circuit de courses. Au plus grand plaisir des amateurs d’ici et d’ailleurs.

D'autres détails suivront...