Les conseillers Ginette Bégin et Étienne Deschênes réintègreront les séances plénières à Témiscouata-sur-le-Lac

Les deux conseillers municipaux, Ginette Bégin et Étienne Deschênes, qui avaient été retirés des séances plénières en avril dernier, pourront réintégrer les rencontres de travail. Les élus ont adopté unanimement la résolution de leur réintégration lors de la séance du conseil du 7 octobre.

À la lecture de la résolution par le maire, Denis Blais, il est mentionné que «le conseil municipal et la direction générale reconnaissent que la tenue d’une conférence de presse n’était pas le moyen approprié pour améliorer le climat de travail qui régnait au sein du conseil».

Les élus et les membres de l’administration municipale se sont engagés à respecter plusieurs points dans le futur, notamment de cultiver et maintenir un climat de travail sain, de respecter le droit de parole et l’opinion des autres, de faire preuve de courtoisie, de positivisme et de calme et de collaborer à la mise en place d’un climat de confiance incluant respect et confidentialité.

Par courriel, les deux conseillers concernés ont partagé leur joie de réintégrer les pléniers et de permettre l’exercice démocratique. «Notre présence respecte le désir de notre population. La résolution […] traduit une volonté de laisser s’exprimer les différents points de vue des membres du conseil dans le respect de nos valeurs fondamentales», ont-ils écrit..

Pour la suite, les deux conseillers regardent vers l’avenir et souhaitent collaborer avec leurs collègues du conseil pour faire avancer la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac.