Prolongation du contrat de Clarke : la traverse à Rivière-du-Loup jusqu’en 2028

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) annonce la 43e édition de sa Clinique juridique téléphonique, qui se tiendra les 19 et 20 octobre prochains. Durant cette fin de semaine, avocats et notaires offriront bénévolement des conseils juridiques gratuits par téléphone à la population du Québec, dans le but de favoriser l'accès à la justice pour ...