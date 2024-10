«Bâtir ensemble» : la vision de développement de Monique Dionne 

La dernière décennie a vu Rivière-du-Loup devenir une plaque tournante du tourisme d’affaires au Québec. Plus encore, la région louperivoise a délaissé son étiquette de destination de passage pour embrasser son rôle de destination de voyage. Mais au-delà de ces belles réussites, c’est sans doute les liens qu’elle a bâtis entre les différents intervenants du milieu – essentiels à son développement touristique – qui font la fierté de Monique Dionne.

Directrice générale de Tourisme Rivière-du-Loup depuis 2011, Mme Dionne a récemment profité de l’annonce de son départ à l’été prochain pour revenir sur ses années passées à mettre en valeur une région dont elle est éperdument amoureuse. Une réflexion qui l’a ramenée à tout coup vers les relations qu’elle a construites au cours de sa carrière.

Un réflexe naturel, diront certains, puisque la principale intéressée se décrit comme une femme de terrain rigoureuse et déterminée, mais avant tout comme une «fille de clan», une «rassembleuse». Des qualificatifs que ses plus proches collaborateurs ne remettront pas en question, au contraire.

Et si son mandat a été marqué par plusieurs réalisations d’envergure, rien n’aurait été possible sans de précieux alliés, elle le répète sans demi-mesure. La région de Rivière-du-Loup compte sans contredit sur des attraits de grande qualité, mais elle repose aussi, surtout, sur des gens d’affaires, des élus et des partenaires qui croient réellement en sa mise en valeur.

Des «gens de cœur» qui sont aussi prêts à s’impliquer, comme elle, pour que des idées soient développées, que des défis soient relevés et que des projets soient lancés.

«Dans la région de Rivière-du-Loup, on a décidé de bâtir ensemble», résume-t-elle lors d’un généreux entretien. Un fait d’armes dont elle ne s’approprie pas tout le crédit, humblement, mais dont elle est très fière. «Nous sommes privilégiés. Il y a un esprit de collaboration exceptionnel entre les hôteliers, les restaurateurs, les municipalités, les organismes… Il y a une unité parmi tous les partenaires.»

Initiée au milieu touristique lors de sa jeunesse, convaincue que Rivière-du-Loup a énormément à offrir, Monique Dionne a vite réalisé que le succès de la région ne reposait pas seulement sur son équipe, aussi passionnée et talentueuse soit-elle, mais sur la force d’un groupe de partenaires. Avec le temps, elle a réussi à rallier tous les intervenants du milieu autour de projets communs. Un défi relevé qui aura marqué ses années chez Tourisme RDL.

«J’ai tissé une grande toile d’araignée», illustre-t-elle. «Rassembler les gens autour d’un même projet, c’est ma vie. J’aime que tout le monde se mobilise et travaille en collaboration […] Ce qu’on a bâti, ce n’est pas le travail de Monique Dionne, ni celui de Tourisme RDL. C’est le travail d’une région toute entière.»

«Je me suis battue pour nos projets, pour nos objectifs et pour qu’on les réalise tous ensemble, ajoute-t-elle. Ça n’a pas toujours été facile. Le faire et le dire, c’était deux choses, mais on y est arrivés.»

Des bases solides qui ont pavé la voie à de belles réalisations. Une philosophie qui, espère-t-elle, perdurera également bien après son départ des bureaux. Comme un legs à la prochaine génération.

TOURISME D’AFFAIRES

Initialement, Monique Dionne s’est jointe à Tourisme Rivière-du-Loup comme responsable du développement du tourisme d’affaires. Si elle a été promue au poste de directrice générale à peine un an plus tard, elle n’a jamais perdu ses ambitions.

Sous son impulsion, et la mise en commun des forces du milieu, la région s’est développé une réputation des plus enviables au niveau provincial. Rivière-du-Loup et le tourisme d’affaires, aujourd’hui, font la paire.

«Pour moi, c’est une passion. J’y ai cru et j’y crois toujours», assure Monique Dionne, soulignant la richesse de l’offre régionale.

Dans les dernières années, la région a accueilli d’importants rendez-vous, dont Bonjour Québec, le 50e congrès de AGSICQ, le congrès de l’AQPC et différents événements sportifs d’envergure pour n’en nommer que quelques-uns. En 2025, elle sera aussi l’hôte du congrès de la FPJQ, une première à l’extérieur des grands centres urbains.

«J’en ai fait une priorité dès mon entrée en poste. Aujourd’hui, nous sommes à un autre niveau et je crois vraiment qu’on tient quelque chose de majeur […] Tout le monde y croit. Surtout, les partenaires comprennent l’importance d’y mettre des efforts», souligne Monique Dionne.

Ce ne sont pas des paroles en l’air, assure-t-elle. Les congressistes pensent aujourd’hui à Rivière-du-Loup comme un endroit stratégique où se réunir. «On a des ‘’machines’’ dans la région et il n’y a rien de plus exceptionnel que de savoir que tes partenaires sont là avec toi sur la ligne de départ. J’ai été vraiment chanceuse.»

Parlant de tourisme, de plaisir et d’agrément, Rivière-du-Loup n’est plus seulement une destination de passage, soutient la gestionnaire. Certes, des touristes s’y arrêtent toujours en route vers les Maritimes et la Gaspésie, mais il n’est pas rare que les séjours s’étirent sur plusieurs jours. Rivière-du-Loup s’impose aussi, de plus en plus, comme une destination «finale» de plusieurs jours.

Une autre réussite des dernières années, propulsée par des projets comme la campagne «Embarque mon loup» et le développement des circuits touristiques, qui portent également la signature de Monique Dionne, de son équipe et de ses (nombreux) partenaires.

«Les gens veulent revenir à l’essentiel. La tranquillité, la nature, le calme… et Rivière-du-Loup cadre parfaitement dans cet esprit-là avec ses parcs et ses attraits plein air», croit-elle.

À l’écouter parler de son milieu, on comprend qu’elle a la région louperivoise tatouée sur le cœur. Une région qu’elle marche, qu’elle goûte et qu’elle respire au quotidien. «Je suis une passionnée. J’y crois profondément.»

ET LA SUITE?

Monique Dionne quittera officiellement Tourisme Rivière-du-Loup dans quelques mois, en juillet 2025. Sa décision, mûrement réfléchie, a été prise il y a près de trois ans, avant même la signature de son dernier contrat. En toute transparence.

Elle est convaincue que le changement est nécessaire et porteur. Que le «timing» est bon, aussi. «À un certain moment, dans un organisme, il faut que tu tournes la page. Je pense que c’est sain», indique-t-elle. «La personne qui arrivera en poste sera responsable de la nouvelle planification stratégique. L’organisme est en bonne santé. C’est un bon moment.»

Et la suite? Les portes sont grandes ouvertes. Elle sera d’abord chargée de projets pour Tourisme Bas-Saint-Laurent en vue de Bienvenue Québec 2025. Ensuite? Qui sait. La retraite n’est pas dans les plans. «Pas encore, mais je vais ralentir», promet-elle. «J’ai maintenant le temps de prendre du recul et de faire mes choix.»

Pour Tourisme Rivière-du-Loup, la gestionnaire d’expérience cible le développement durable et l’émergence de l’intelligence artificielle comme des enjeux qui seront à surveiller et à travailler. Maintenant que la région se positionne davantage comme une destination, il faudra aussi qu’on lui bâtisse une identité propre, estime-t-elle.

Les défis continueront d’être nombreux, il n’y a pas de doute. Or, quoi qu’il arrive, elle sait que la collaboration régionale sera à la clé du succès.