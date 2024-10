Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,8 M$ à Saint-Jean-de-la-Lande

Au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, la députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne, annonce qu’une somme de 2 808 720 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande pour la construction du garage municipal et d’un abri à abrasifs inaugurés le 11 octobre.

«Je suis ravie que notre gouvernement ait contribué à la concrétisation de cette initiative locale. Les deux bâtiments municipaux aujourd’hui inaugurés permettront à Saint-Jean-de-la-Lande d’offrir des services de qualité à sa population, tout en améliorant l’environnement de travail du personnel», a souligné Amélie Dionne.

Le nouveau garage, sur un niveau et une mezzanine totalisant 630 mètres carrés, est fait d’une structure principale en bois. Les travaux ont notamment permis d’y aménager une aire de garage avec trois baies de stationnement et quatre portes, une fosse de réparation, des espaces d’entreposage et un bureau administratif. L’abri à abrasifs, situé sur le même terrain, est préfabriqué en acier et pourvu d’une toiture de toile reposant sur des murs en blocs de béton.

«Ce magnifique édifice constitue maintenant un engagement à continuer d’améliorer la qualité des services offerts à la population et à l’ensemble des utilisatrices et utilisateurs de notre réseau routier. Étant donné la piètre condition des installations qui servaient de garage municipal jusqu’à ce jour, cette construction était nécessaire et, malgré notre petite taille, nous l’avons réussie merveilleusement bien. Un gros merci aux Québécoises et Québécois pour cette réalisation, et un gros merci d’appuyer et de continuer de croire au développement de nos régions», a partagé Léo Paul Charest, maire de Saint-Jean-de-la-Lande.

L’aide financière provient du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

«Notre gouvernement est là pour appuyer les municipalités dans la mise en place de projets importants pour la communauté, comme c’est le cas à Saint-Jean-de-la-Lande. Grâce à cette aide financière, des infrastructures municipales sécuritaires et optimales desserviront désormais les Jeannoises et Jeannois. Je salue d’ailleurs la Municipalité pour le temps et les efforts consacrés à la réalisation de ce projet!», a indiqué Andrée Laforest.

Le soutien comprend une majoration de 10 %, accordée aux municipalités de moins de 2 000 habitants. Soulignons que l’aide financière comprend par ailleurs une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet a été réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d’intégration du bois en construction, qui favorise l’utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.