Voir grand à 13 ans : la citrouillère d’Anthony Roy

Sur une parcelle de terre de la Ferme des Quatre-vents à Sainte-Françoise sont éparpillées des dizaines de citrouilles en pleine croissance. Dans le lot, des fruits mûrs et orangés se démarquent de la verdure, prêts à être cueillis par Anthony Roy, l’adolescent de 13 ans derrière ce projet de production et de vente. Il a lancé sa «citrouillère» l’an dernier afin d’amasser des sous pour son futur.

À la recherche d’un passetemps, Anthony a eu l’idée de lancer sa mini-entreprise de citrouilles en 2023. À ce moment, il était âgé de 12 ans, et la Loi sur l'encadrement du travail des enfants venait d’être adoptée, l’empêchant de travailler jusqu’à ses 14 ans.

Il a donc approché les propriétaires de la Ferme des Quatre-vents pour qu’ils lui prêtent une partie de terrain cultivable. Ensuite, il a fait pousser ses cucurbitacées, avant de les vendre devant l’école des Rayons de soleil de Sainte-Françoise.

Aimant l’expérience, il a décidé de poursuivre l’aventure cette année. «Cette fois, j’ai décidé de voir un peu plus grand, puis de m’organiser et d’aller les vendre au IGA de Trois-Pistoles», raconte-t-il. Il s’est entendu avec le gérant de l’établissement. Ainsi, chaque fin de semaine, il s’y rend et vend plus d’une quinzaine de citrouilles.

Cette année, il a déjà récolté entre 30 et 40 citrouilles. Il a commencé la production en mai. Le jeune agriculteur a semé 108 graines dans une serre, soit une vingtaine de plus que l’an dernier, et il les arrosait quotidiennement. Ensuite, Anthony a transplanté les plants dans des pots plus gros, avant de les mettre en terre dans un champ de la ferme. Sa production lui donnera de 150 à 180 fruits.

Avec l’Halloween qui arrive à grands pas, il s’agit du temps parfait pour vendre des citrouilles. Même s’il n’a pas lancé sa mini-entreprise dans ce but exact, l’adolescent est heureux de savoir que certains de ses produits décoreront des maisons des Basques pour cette fête. «Ça m’amuse de faire ça», confie-t-il.

Il se réjouit aussi de la confiance qui lui est accordée par le IGA et la Ferme des Quatre-vents. Se sentir soutenu et encouragé l’a aidé dans son projet. «Ça m’a donné un peu de force pour continuer», soutient Anthony Roy.

PENSER AU FUTUR

À seulement 13 ans, Anthony n’en est qu’à sa première année au secondaire à Trois-Pistoles. Pourtant, il pense déjà au futur. Il met de côté l’argent qu’il accumule grâce à ses citrouilles pour ses futures études universitaires et ses divers projets entrepreneuriaux. «Je ne sais pas encore ça va être quoi, mais je vais essayer de commencer une autre petite entreprise avec cet argent-là», partage l’adolescent.

Je ne veux pas travailler pour les rêves des autres, mais plus pour les miens. -Anthony Roy

Sans surprise, il souhaite être entrepreneur plus tard. Sa «citrouillère» lui en aura appris beaucoup, notamment sur la débrouillardise et l’organisation. «Ça m’a appris un savoir-faire qui va peut-être plus tard m’être utile. Une connaissance qui va pouvoir me servir», soutient-il.

«Je ne veux pas travailler pour les rêves des autres, mais plus pour les miens», partage Anthony. Il incite d’ailleurs les jeunes de son âge à se lancer à la poursuite de leurs rêves.

«J’encourage tous les jeunes qui ont de grandes ambitions, de grands projets comme moi à essayer de faire leur possible pour être capables de les réaliser». L’adolescent est ouvert à répondre à leurs questions et il se dit heureux de savoir qu’il peut contribuer à les aider. Et si certains désirent embarquer avec lui dans le futur pour doubler sa production de citrouilles, il est ouvert aux collaborations.

Anthony Roy compte poursuivre la production et la vente de citrouilles quelques années encore. «En même temps, l’année prochaine, je vais essayer d’aller travailler au IGA», conclut l’adolescent, qui aura 14 ans en janvier.