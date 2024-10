Pont de la rivière des Trois Pistoles : Québec ne demandera pas de nouveau BAPE

Québec n’a pas l’intention de demander une nouvelle analyse du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour le projet de pont au-dessus de la rivière des Trois Pistoles, s’il demeure inchangé.

Une demande en ce sens, appuyée par un mémoire d’une vingtaine de pages, avait été acheminée le 29 octobre au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) par le Regroupement citoyen pour la protection du territoire Bic/St-Fabien.

Le BAPE a été réalisé en 2002. On n’y retrouve aucune mention des changements climatiques, ce qui a soulevé des questionnements auprès du groupe citoyen. Ce dernier estime que les travaux du BAPE sont maintenant obsolètes. Les citoyens qui soutiennent cette initiative souhaitent que le projet soit réalisé en respectant les dispositions législatives et l’assentiment social de 2024.

La construction de ce futur pont, qui surplombera la rivière des Trois Pistoles, s’inscrit dans le prolongement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski (le Bic), qui a été a été réinscrit au Plan québécois des infrastructures en 2022.

Le cabinet du MELCCFP rappelle que ce tronçon du trajet a déjà été autorisé par un décret du gouvernement qui a été délivré par le Parti libéral du Québec en 2006. «Le ministère des Transports devra tout de même obtenir une autorisation environnementale et démontrer que les travaux sont conformes au décret et à la réglementation environnementale actuelle. Il devra par ailleurs mettre à jour certaines informations de nature environnementale, par exemple les caractérisations de milieux humides et hydriques», a fait savoir l’attachée de presse du cabinet du MELCCFP, Amélie Moffet.

Cette réponse a été transmise par le gouvernement le lendemain de la demande acheminée par le Regroupement citoyen pour la protection du territoire Bic/St-Fabien.

