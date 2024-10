Pat BBQ cesse provisoirement ses activités de production

Le contexte économique force l’entreprise Pat BBQ de L'Isle-Verte à mettre ses activités de production sur pause pour une période indéterminée. Durant la transition, les activités de vente et de distribution se poursuivront, assure-t-on.

Le président de Pat BBQ, Patrick Couturier, ne s’en cache pas. «Depuis 2020, rien n’a été facile. La pandémie qui a interrompu notre développement à l’international, les taux d’intérêt élevés, l’inflation qui a affecté les habitudes de consommation, tout cela a fragilisé la rentabilité de l’entreprise que j’ai fondée en 2016. Ce contexte ne nous a pas permis de maximiser la grande capacité de production de nos installations. La dernière saison estivale s’est révélée très positive mais insuffisante. Nous avions mis en place des promotions agressives mais les résultats n’ont pu contrer la conjoncture actuelle. Nous n’étions plus en mesure de rencontrer nos obligations envers nos créanciers. C’est pourquoi, aujourd’hui, l’usine de fabrication est mise en faillite. Cependant, nous continuons la vente et la distribution de nos produits».

L’entreprise prend donc du recul pour régulariser sa situation auprès de ses créanciers, se restructurer, développer un plan de relance et intéresser de nouveaux investisseurs stratégiques. «Nous traversons un passage obligé pour la survie de la marque Pat BBQ. Nous n’avons pas le choix de déposer le bilan de l’usine de production afin d’évaluer nos options. Cela m’attriste car nos produits ont été primés encore cette année et sont toujours en grande demande. Mais ce temps d’arrêt est nécessaire pour initier une restructuration qui devrait nous mener plus loin. Nous devons faire du ménage dans nos procédés de production et de gestion et rationaliser nos activités en usine», souligne Patrick Couturier.

Au cours de la dernière année, Pat BBQ a quand même remodelé sa structure de production et amélioré son positionnement auprès des distributeurs, des détaillants et de ses marchés. L’entreprise a revu sa planification stratégique et continue de se projeter dans l’avenir. Elle travaille à la mise en œuvre de nouvelles avenues d’affaires.

«Nous sommes confiants. Nous savons que nous avons notre place dans le marché concurrentiel des sauces BBQ, comme le démontrent les distinctions internationales reçues au cours des dernières années. Nous devons rétablir notre situation financière pour nous relancer, ce qui signifie repartir à zéro au chapitre de la fabrication des produits. L’entrepreneuriat est un apprentissage à la dure et c’est ce que nous vivons. Nous nous sommes assurés que les distributeurs et les détaillants disposent d’un approvisionnement suffisant pour les prochaines semaines. Cela veut dire que la marque Pat BBQ continuera à rayonner en attendant une relance que je souhaite rapide», indique Patrick Couturier.

Les douze employés de l’entreprise ont été informés récemment de la cessation des activités de l’usine. Tous ont reçu leur plein salaire incluant les avantages sociaux et obtiendront les indemnités prévues dans un contexte de mise à pied.

La liquidation des actifs de production de Pat BBQ a été confiée au syndic Claude Moisan, de la firme Lemieux Nolet.