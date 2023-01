Rétrospective 2022 : aout

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Pour que la MRC des Basques soit représentée dans le nom de sa circonscription

À l’approche de la prochaine élection sur la scène provinciale, des élus de la région des Basques sont revenus à la charge afin que le nom de la MRC soit intégré à la dénomination de la circonscription «Rivière-du-Loup-Témiscouata».

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/469214/pour-que-la-mrc-des-basques-soit-representee-dans-le-nom-de-sa-circonscription

«On va mener un front commun» - Maxime Blanchette-Joncas

Une mobilisation transpartisane s’est développée entre les différents élus des partis fédéraux à la suite de la proposition de la Commission de délimitation des circonscriptions fédérales pour la province de Québec publiée le 29 juillet dernier. Selon le député du comté de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, autant la suppression d’un siège, la redivision des territoires que leur dénomination sont inacceptables.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/469249/on-va-mener-un-front-commun-maxime-blanchette-joncas

Église de Saint-Éloi: «La seule chose qui nous reste, c’est de la laisser tomber»

Depuis bientôt quatre ans, les citoyens de Saint-Éloi sont confrontés au dépérissement de leur église, des dizaines de pierres jonchent le parvis. Lorsqu’elles se sont écroulées en 2018, des filets et des barrières ont été installés pour restreindre l’accès au bâtiment et faute de fonds, la Fabrique de Saint-Éloi se trouve présentement dans un cul-de-sac.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/469246/eglise-de-saint-eloi-la-seule-chose-qui-nous-reste-cest-de-la-laisser-tomber

Des coroners à temps partiel «tannés de faire du bénévolat»

Les coroners à temps partiel du Québec ont décidé d’entamer pour la première fois depuis 35 ans des moyens de pression afin d’améliorer leurs conditions de travail. La coroner Renée Roussel, qui couvre le territoire du Bas-Saint-Laurent, est solidaire de la démarche de l’Association des coroners du Québec et estime qu’il est temps que les choses changent.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/469262/des-coroners-a-temps-partiel-tannes-de-faire-du-benevolat

«C’est une battante, et elle va gagner contre la maladie»

Une campagne de sociofinancement a été lancée, le 4 août, par Christine Caron afin de soutenir Marie-Pier Gagné de Témiscouata-sur-le-Lac et sa famille. La femme de 36 ans a malheureusement reçu un diagnostic de cancer du sein alors qu’elle était enceinte de son quatrième enfant. Dans la prochaine semaine, elle devra subir des opérations qui seront suivies de traitements récurrents à Rimouski.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/469380/cest-une-battante-et-elle-va-gagner-contre-la-maladie

Martin Hivon claque la porte de l’aéroport de Rivière-du-Loup

Gestionnaire de l’aéroport de Rivière-du-Loup depuis 10 ans, Martin Hivon, propriétaire de l’entreprise Aviation MH, a fermé les livres le 30 septembre. L’appel d’offres concernant l’exploitation des installations de l’aéroport publié par la Ville de Rivière-du-Loup a été annulé le 15 juillet. La seule proposition soumise, celle d’Aviation MH, a été écartée puisqu’elle n’a pas franchi l’étape de «l’évaluation de la qualité».

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/469443/martin-hivon-claque-la-porte-de-laeroport-de-riviere-du-loup

Louise Moreault, candidate conservatrice dans Rivière-du-Loup-Témiscouata

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a dévoilé le 8 aout sa candidate dans la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Louise Moreault, originaire de Notre-Dame-du-Lac. En tant que conseillère en santé et sécurité, elle a été personnellement touchée par les restrictions sanitaires imposées lors de la pandémie de COVID-19 et elle croit que le gouvernement doit être imputable des décisions qui ont été prises.

https://www.infodimanche.com/actualites/elections-2022/469511/louise-moreault-candidate-conservatrice-dans-riviere-du-loup-temiscouata

Québec solidaire recrute Myriam Lapointe-Gagnon de Cacouna

La fondatrice du mouvement Ma place au travail, Myriam Lapointe-Gagnon de Cacouna, s’est portée candidate à l’investiture pour Québec solidaire dans la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata lors de la dernière campagne électorale provinciale.

https://www.infodimanche.com/actualites/elections-2022/469525/quebec-solidaire-recrute-myriam-lapointe-gagnon-de-cacouna

Le maire de Saint-Clément remet sa démission

La directrice générale de la Municipalité de Saint-Clément, Line Caron, a confirmé avoir reçu la démission du maire Éric Blanchard. Il assure que sa décision n’a pas été prise sur un coup de tête et qu’elle a été réfléchie depuis plusieurs mois.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/469817/le-maire-de-saint-clement-remet-sa-demission

Se soutenir dans le meilleur et dans le pire

Le monde de Valier Desjardins et sa famille a basculé le 20 juillet dernier. En après-midi, alors qu’il travaillait, il a appris que sa conjointe, Julie Pelletier, était atteinte d’un cancer généralisé. Dès le lendemain, la compagnie pour laquelle il travaille a lancé une campagne de sociofinancement Go Fund Me afin d’aider la jeune famille dans cette épreuve difficile.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/469701/se-soutenir-dans-le-meilleur-et-dans-le-pire

Ferme Saybel : Un élevage de passion

La Ferme Saybel de Daniel Saindon et Sylvaine Lebel de L’Isle-Verte ne cesse de se démarquer. Au fil des années, les amateurs d’expositions agricoles ont pu voir le couple à de nombreuses reprises accompagné de leurs «minis», leurs chevaux miniatures. La fin de semaine du 6 et 7 aout, les éleveurs sont repartis de l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe avec le titre de grande championne pour l’une de leurs juments senior et une réserve pour l’une de leurs nouvelles-nées.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/469789/ferme-saybel-un-elevage-de-passion

Une bière pour éviter le gaspillage alimentaire

Le Carrefour d’Initiatives Populaires et la Microbrasserie aux Fous Brassants ont lancé une bière au pain anti-gaspillage alimentaire, le 18 aout, dans la salle de brassage de l’établissement situé sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Cette collaboration inusitée, mais partageant les mêmes valeurs, a permis à la bière «La Pitance» de voir le jour. Une boisson alcoolisée créée afin de réduire les déchets liés à la perte de pain.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/470239/une-biere-pour-eviter-le-gaspillage-alimentaire

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup ouvre officiellement les portes de son Hub créatif

Le Hub créatif de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup a été inauguré le 18 aout, bien qu’il soit ouvert depuis quelques mois déjà. La mairesse, Josée Ouellet, souhaite que toute la population s’approprie ce lieu agissant comme un concentré de services communautaires, tous sous un même toit.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/470226/saint-hubert-de-riviere-du-loup-ouvre-officiellement-les-portes-de-son-hub-creatif

L’équipe avant tout pour Justine Pelletier

Au cours des derniers mois, la joueuse de rugby louperivoise Justine Pelletier a voyagé aux quatre coins du globe avec ses coéquipières du programme national de rugby canadien. Plusieurs destinations ont été visitées, de nouvelles amitiés ont été créées, mais l’objectif commun a toujours été le même : bâtir un groupe uni, fort et prêt pour le défi à venir.

https://www.infodimanche.com/actualites/sports/469826/lequipe-avant-tout-pour-justine-pelletier

Médecins de famille : 400 jours d’attente en moyenne pour les patients orphelins

Bien que le nombre de patients orphelins ait grimpé de 4 109 au Bas-Saint-Laurent, soit une hausse de 31 % au cours de la dernière année, les départs à la retraite des médecins de famille sont comblés, assure le Dr Éric Lavoie, chef du Département régional de médecine générale au CISSS du Bas-Saint-Laurent. Le Guichet d’accès à un médecin de famille permet annuellement à 8 000 patients d’être inscrits avec un nouveau médecin de famille, avec une moyenne de 400 jours d’attente.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/470241/medecins-de-famille-400-jours-dattente-en-moyenne-pour-les-patients-orphelins

Traverser le Canada à vélo pour le don d’organes

Deux cyclistes originaires de la région, Rachel Malenfant de Saint-Éloi et Daniel Soucy de L’Isle-Verte ont terminé aujourd’hui leur long périple de 5 700 kilomètres à vélo qui les a menés de Vancouver à Rivière-du-Loup. Lors de ce voyage de deux mois, un rêve devenu réalité, ils ont amassé plus de 8 800 $ au profit de l’organisme louperivois Chaîne de vie.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/470610/traverser-le-canada-a-velo-pour-le-don-dorganes

Fini les barrières bloquant l’accès aux stationnements des hôpitaux de la région

Dans une démarche d’uniformisation des stationnements des établissements des CISSS partout au Québec, les barrières contrôlant l’accès au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup ont été retirées le 5 septembre pour une meilleure fluidité de la circulation. Les changements seront effectués en collaboration avec la Société Parc-Auto du Québec.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/470677/fini-les-barrieres-bloquant-lacces-aux-stationnements-des-hopitaux-de-la-region

Future SPA dans le KRTB : un besoin nécessaire pour la région

Un couple de Saint-André-de-Kamouraska a récemment dévoilé sur ses réseaux sociaux un projet sur lequel il oeuvre depuis quelques années, soit de mettre sur pied une SPA dans la région du KRTB. Marie-Ève Bérubé et Kévin Poitras du Centre équestre KM travaillent sur le dossier depuis près de deux ans et espèrent le début de la construction du bâtiment au printemps 2023.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/470683/future-spa-dans-le-krtb-un-besoin-necessaire-pour-la-region

Travaux sans permis : sept locataires à la rue à Rivière-du-Loup

Le 19 septembre, sept résidents de Rivière-du-Loup se sont retrouvés sans logement en vertu d’une décision de la Cour supérieure rendue le 19 juillet. Après avoir effectué des modifications sans permis à l’intérieur d’un immeuble à logements du 77, rue des Jonquilles à Rivière-du-Loup, alors qu’il croyait à tort en avoir eu l’autorisation par la Ville, Adalbert Lévesque, âgé de 74 ans, s’est retrouvé au pied du mur.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/470649/travaux-sans-permis-sept-locataires-a-la-rue-a-riviere-du-loup