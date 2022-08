Future SPA dans le KRTB : un besoin nécessaire pour la région

Un couple de Saint-André-de-Kamouraska a récemment dévoilé, sur ses réseaux sociaux, un projet sur lequel il oeuvre depuis quelques années, soit de mettre sur pied un SPA dans la région du KRTB. Marie-Ève Bérubé et Kévin Poitras du Centre équestre KM travaille sur le dossier depuis fin 2020, début 2021 et espère le début de la construction du bâtiment au printemps 2023.

L’idée de la SPA vient de Mme Bérubé : «Je suis quelqu’un qui est très au fait de la situation animale dans la région, c’est quelque chose à laquelle je participe et que je touche depuis longtemps. Il y a un problème définitivement dans notre région, puis ça fait plusieurs années qu’on croit qu’enfin il va y avoir quelque chose, mais en fin de compte les projets tombent toujours à l’eau, ne viennent jamais à terme», raconte-elle.

Seulement à leur écurie, se sont de nombreux chats et chiens qui ont été délaissés au fil des années. Elle déplore le manque de ressources qui poussent les gens à abandonner leurs animaux n’importe où, alors que bien souvent ils ne sont pas conditionnés à une telle vie.

Il est important pour Marie-Ève Bérubé de s’implanter dans la région, et pas seulement dans une municipalité. «On a vraiment un grand territoire, ici, qui abrite des refuges maison, comme on appelle. Il y en a plusieurs qui ont pignons sur rue depuis des années. Ce qui faut comprendre c’est qu’ils n’ont pas les installations nécessaires, fonctionnent beaucoup avec des familles d’accueil et manquent de ressources. Puis, ils s’occupent principalement des chats, ils ne sont pas équipés pour s’occuper des chiens ou d’autres animaux comme les reptiles, les lapins et autres», confie Mme Bérubé. Elle ajoute que les seuls refuges à «proximité» sont situés à Rimouski et à Québec. Elle souhaite donc offrir une ressource pour le grand territoire du KRTB et le centraliser pour les municipalités qui désirent se munir d’un tel service.

À l’heure actuelle, les municipalités ont été contactées, certaines tardent à confirmer leur implication dans le projet. Le couple est malgré tout très avancé dans le dossier et ont même des partenariats prévus avec des vétérinaires ainsi qu’une affiliation de mentorat avec la SPA de la Mauricie qui accueille près de 7000 animaux par années.

Marie-Ève Bérubé et Kévin Poitras espèrent une construction du bâtiment de la SPA au printemps 2023. Pour l’instant, l’endroit où il se situera n’est pas définitif, mais le village de Saint-Alexandre-de-Kamouraska est dans leur ligne de mire, puisqu’il se trouve au milieu du territoire qui serait desservi. «On va être obligé de se déplacer pour faire des saisies d’animaux, pour aller faire des visites de courtoisie chez des gens, donc si on est à l’autre bout du territoire, ce n’est pas commode, explique Mme Bérubé, donc, il faut vraiment essayer de trouver un endroit stratégique». Les dimensions de l’infrastructure ne sont pas encore déterminées, puisque cela dépendra du nombre de municipalités qui entreront dans le projet.

«On a encore des délais, c’est certain, mais déjà de savoir que le projet mène à bien et qu’il va probablement se réaliser, c’est déjà une belle victoire en soi», se réjouit-elle. Annoncer la nouvelle à la population afin qu’elle sache qu’un tel service sera disponible sous peu était une étape primordiale pour le couple. Déjà, les amoureux ont reçu une belle réponse lors de cette nouvelle. Marie-Ève Dubé mentionne que les gens sont contents et que c’était quelque chose qu’ils attendaient depuis longtemps. Certains ont même offert d’aller donner des heures de bénévolat et d’autres ont donné leur nom pour y travailler en tant qu’employés. «C’est vraiment intéressant de voir à quel point on vient toucher les gens avec ça, c’est extrêmement positif», souffle-t-elle.

Elle espère aussi que la mise en place de la SPA aidera à changer les choses : «Quand on sait qu’il y a une entité présente sur le territoire qui est mandatée pour [le bien-être des animaux], c’est sûr que les gens qui font moins attention […] vont être plus sensibilisés.»