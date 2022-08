Fini les barrières bloquant l’accès aux stationnements des hôpitaux de la région

Dans une démarche d’uniformisation des stationnements des établissements des CISSS partout au Québec, les barrières contrôlant l’accès au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup seront retirées le 5 septembre pour une meilleure fluidité de la circulation. Les changements seront effectués en collaboration avec la Société Parc-Auto du Québec.

Ces modifications entreront en vigueur au cours du prochain mois pour tous les hôpitaux du CISSS du Bas-Saint-Laurent, dont le 19 septembre pour le Centre hospitalier de Trois-Pistoles et le 26 septembre pour l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac.

«Ce sera un peu différent, les gens devront s’inscrire et payer à leur arrivée aux horodateurs qui seront installés à l’intérieur dans les entrées. Les véhicules seront identifiés par leur plaque d’immatriculation», explique le responsable des communications pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel. La surveillance du stationnement sera effectuée par des patrouilleurs.

Les utilisateurs devront mémoriser leur numéro de plaque, se rendre à un horodateur installé à l’intérieur du centre hospitalier, choisir la période qui sera passée à l’hôpital (même si elle dure moins de deux heures) et payer le tarif applicable.

Le paiement sera possible en argent comptant (monnaie exacte), par carte de débit ou de crédit, par l’application mobile PassportParking Canada, par Google Pay et Apple Pay. Les utilisateurs pourront également ajouter du temps directement à la borne ou via l'application si leur passage est plus long que prévu.

Les utilisateurs bénéficieront d’une période de grâce de deux mois pour s’habituer à cette nouvelle méthode de fonctionnement. La signalisation sera aussi modifiée en conséquence. Les personnes qui ne respecteront pas la réglementation en vigueur pourraient recevoir des avis de réclamation d’environ 52 $ plus les frais. Des avis de courtoisie seront distribués pendant la période de grâce.

«Cela demandera une responsabilisation plus grande des usagers, tout changement crée un peu de brouhaha, mais on se modernise», ajoute M. Turmel. Ce dernier indique que plus de 60 % des usagers se prévalent des deux heures de stationnement gratuites.

L’argent récolté est réinvesti dans l’entretien des stationnements des différents établissements. La tarification déjà en vigueur dans les stationnements demeurera inchangée.

Voici les tarifs pour les hôpitaux de la région

Pour Rivière-du-Loup :

Moins de deux heures : gratuit

2 à 4 heures : 4 $

4 à 24 heures 7,25 $

Forfaits hebdomadaire à 31,25 $ et mensuel à 62,75 $.

Autres CH :