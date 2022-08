Le maire de Saint-Clément remet sa démission

La directrice générale de la Municipalité de Saint-Clément, Line Caron, confirme avoir reçu au début de la semaine la démission du maire Éric Blanchard. Il assure que sa décision n’a pas été prise sur un coup de tête et qu’elle a été réfléchie depuis plusieurs mois.

«Je veux me rapprocher du lieu de travail de ma conjointe et du lieu d’études de mon fils. Cinq postes étaient ouverts en novembre dernier alors j’avais décidé de poser ma candidature à la dernière minute pour assurer une transition. Le conseil est maintenant en place et la Municipalité va très bien», indique le maire démissionnaire, Éric Blanchard. Sa démission sera officialisée lors de la prochaine séance du conseil municipal, prévue en septembre.

En octobre 2021, la Municipalité de Saint-Clément peinait à combler cinq des six sièges de son conseil. Un manque d’intérêt et un essoufflement expliquait cette situation, selon le maire. M. Blanchard quittera Saint-Clément pour s’installer à Rivière-du-Loup. Il a enchainé deux mandats consécutifs à a mairie depuis 2014 avant d’être réélu sans opposition en 2021. Il était impliqué au conseil municipal de Saint-Clément depuis 11 ans.

«Je suis navré de tous les torts que cela peut causer. Je suis confiant que l’administration en place trouvera mon remplaçant. Je n’ai ciblé personne comme mon poulain pour prendre la relève», ajoute Éric Blanchard.

Il précise que son successeur aura de nombreux défis à relever, notamment concernant l’accueil de nouveaux arrivants et le financement de l’offre de services aux citoyens pour une Municipalité qui n’est pas en grande expansion. Le maire démissionnaire assure que Saint-Clément est en bonne santé financière.

