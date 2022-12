Rétrospective 2022 : mars

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Un permis nécessaire pour allumer des feux d’artifice à Rivière-du-Loup

Les citoyens de Rivière-du-Loup qui voudront ajouter des feux d’artifice domestiques à leurs festivités estivales devront maintenant avoir obtenu au préalable une autorisation du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup. Une initiative qui vise à prévenir le lancement de ces pièces pyrotechniques dans des zones interdites et dangereuses.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/453812/un-permis-necessaire-pour-allumer-des-feux-dartifice-a-riviere-du-loup



250 comprimés de méthamphétamines saisis à Saint-Jean-de-la-Lande

Un homme de 50 ans a été arrêté le mercredi 2 mars à son domicile du rang 10 à Saint-Jean-de-la-Lande à la suite d'une perquisition menée par les policiers du poste MRC de Témiscouata assistés d'un maitre-chien. Sur place, ils ont trouvé plus de 250 comprimés de méthamphétamines, une certaine quantité de cannabis ainsi que des équipements servant au trafic de stupéfiants.

https://www.infodimanche.com/actualites/justice-et-faits-divers/453971/250-comprimes-de-methamphetamines-saisis-a-saint-jean-de-la-lande



Neuf perquisitions

Contrebande de tabac: la SQ frappe un réseau de distribution dans les MRC de Rivière-du-Loup, Témiscouata et L'Islet

La Sûreté du Québec a mis à mal un réseau de distribution de tabac de contrebande le 3 mars dernier en menant une opération lors de laquelle les policiers ont procédé à pas moins de neuf perquisitions dans les MRC de Rivière-du-Loup, Témiscouata et de L'Islet. Pas moins de sept personnes ont été interpelées.

https://www.infodimanche.com/actualites/justice-et-faits-divers/454129/contrebande-de-tabac-la-sq-frappe-un-reseau-de-distribution-dans-les-mrc-de-riviere-du-loup-temiscouata-et-lislet



La future Villa Rose des Vents attendue à L’Isle-Verte

Le projet de la nouvelle Villa Rose des Vents de L’Isle-Verte est sur la table à dessin depuis plusieurs années déjà. Et si les contraintes ont parsemé les démarches jusqu’à l’obtention d’une aide financière du gouvernement, les efforts en valaient la chandelle, estiment déjà les responsables. La résidence est fort attendue dans la municipalité où les besoins en hébergement sont importants.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/454117/la-future-villa-rose-des-vents-attendue-a-lisle-verte



Une opportunité inouïe pour Jessy Morin

Faire sa place dans le milieu hyper compétitif des agents sportifs est un défi immense. Y arriver en quelques années seulement, tout en attirant l’intérêt de l’une des plus grandes firmes du hockey, c’est tout un accomplissement. Jessy Morin, de Rivière-du-Loup, a déjà réussi tout cela et ne n’est pourtant que le début.

https://www.infodimanche.com/actualites/sports/454087/une-opportunite-inouie-pour-jessy-morin



Le CISSS du Bas-Saint-Laurent veut relocaliser le CLSC de Rivière-du-Loup

La présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, a confirmé le 9 mars qu’un appel d’offres sera publié au cours des prochains jours pour relocaliser le CLSC de Rivière-du-Loup dans des «infrastructures modernes et beaucoup plus grandes».

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/454517/le-cisss-du-bas-saint-laurent-veut-relocaliser-le-clsc-de-riviere-du-loup



Pierre Francoeur et Paul-Yvan Bélanger honorés devant les partisans de Rivière-du-Loup

Se dressant fièrement au centre de la glace du Centre Premier Tech, entourés de leurs familles, les deux hockeyeurs Pierre Francoeur et Paul-Yvan Bélanger ont vu des bannières portant leur nom et leur numéro s’élever au plafond, en hommage à leur dévouement et à leur implication dans le monde du hockey à Rivière-du-Loup.

https://www.infodimanche.com/actualites/sports/454762/pierre-francoeur-et-paul-yvan-belanger-honores-devant-les-partisans-de-riviere-du-loup



Une tarification pour la sécurité civile contestée à Saint-Mathieu-de-Rioux

En colère après avoir constaté une importante hausse de leurs taxes municipales en raison d’une nouvelle tarification en lien avec la sécurité civile, plus d’une trentaine de citoyens se sont présentés le 8 mars à la séance publique du conseil municipal de Saint-Mathieu-de-Rioux. Depuis deux ans, les taxes ont plus que triplé pour les propriétaires du Camping St-Mathieu.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/454514/une-tarification-pour-la-securite-civile-contestee-a-saint-mathieu-de-rioux



Rivière-du-Loup souhaite repenser son centre-ville pour l’avenir

La Ville de Rivière-du-Loup a la volonté de mettre en branle un grand projet de développement pour son centre-ville et une partie de son artère principale, la rue Lafontaine, au cours des prochaines années. Les élus ont adopté des résolutions en lien avec un programme particulier d’urbanisme (PPU) à ce sujet lors de la séance du lundi 14 mars.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/455045/riviere-du-loup-souhaite-repenser-son-centre-ville-pour-lavenir



Le maire de Rivière-du-Loup Mario Bastille dénonce «une pression» dans le dossier de la SÉMER

Deux jours après l’officialisation d’une entente entre un des actionnaires principaux de la Société d’économie mixte et d’énergie renouvelable (SÉMER) la Ville de Rivière-du-Loup et la Fédération canadienne des municipalités, le maire Mario Bastille a dévoilé lors d’une entrevue avec la station de radio CIEL-FM le 16 mars avoir subi une pression le poussant à remettre en question ses choix politiques.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/455204/le-maire-de-riviere-du-loup-mario-bastille-denonce-une-pression-dans-le-dossier-de-la-semer



Sur les traces de Jack Kerouac à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

L'auteur américain Jack Kerouac est mondialement connu et célébré pour son légendaire roman «Sur la route» publié en 1957. Pionnier du mouvement Beat Generation qui a profondément marqué et bouleversé la société américaine, Kerouac tire pourtant ses origines ici, à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et à Saint-Pacôme. Un coin de pays qu'il a visité en 1967, deux avant sa mort, à l'âge de 47 ans.

https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/455340/sur-les-traces-de-jack-kerouac-a-saint-hubert-de-riviere-du-loup



Le projet du prolongement de l'autoroute 20 réinscrit au PQI

Le prolongement de l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic est maintenant réinscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI). Le gouvernement du Québec confirme que des sommes seront allouées pour mettre à l’étude ce projet attendu par plusieurs acteurs socio-économiques de l’Est-du-Québec.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/455769/le-projet-du-prolongement-de-lautoroute-20-reinscrit-au-pqi



Quatre médailles d’or pour le Ballon sur glace mineur du Témiscouata

Du 18 au 20 mars dernier, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata accueillait le Tournoi interprovincial Desjardins à l’aréna de Dégelis au Témiscouata et à celui de St-Jacques au Nouveau-Brunswick.

https://www.infodimanche.com/actualites/sports/455709/quatre-medailles-dor-pour-le-ballon-sur-glace-mineur-du-temiscouata



Rivière-du-Loup dans la mire du groupe Medway

C'est en mars dernier que Medway a fait son «apparition» à Rivière-du-Loup, mais vous n'en avez surement pas entendu parler...

https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/455752/riviere-du-loup-dans-la-mire-du-groupe-medway



«Je me soulève» de Hugo Latulippe sacré Meilleur film canadien au FIFA

Le cinéaste résident de Cacouna Hugo Latulippe a remporté le 25 mars le prix du Meilleur film canadien au 40e Festival international du film sur l’art (FIFA) pour son film documentaire «Je me soulève». Une belle façon de souligner son entrée en salles qui se déroulait à la même date.

https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/456128/je-me-souleve-de-hugo-latulippe-sacre-meilleur-film-canadien-au-fifa



Hausse du cout de la vie : «Je suis inquiète, vraiment inquiète»

La directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage, France Rousseau, est une femme intrinsèquement positive qui n’a jamais reculé devant un défi ou une épreuve. Mais alors que les familles de la région sont frappées de gauche à droite par des hausses importantes du cout de la vie, au cœur d’une pandémie qui n’en finit plus, elle avoue que l’optimisme en prend un coup. «Voir la vie en rose, ça devra attendre», image-t-elle.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/456079/hausse-du-cout-de-la-vie-je-suis-inquiete-vraiment-inquiete



Jessymaude Drapeau et les Stingers sont championnes canadiennes

Mission accomplie pour Jessymaude Drapeau et les Stingers de l’Université Concordia. La Louperivoise et ses coéquipières ont été sacrées championnes canadiennes, dimanche, en remportant la finale de la plus grande compétition de hockey féminin du réseau universitaire canadien USPORTS à l’Île-du-Prince-Édouard.

https://www.infodimanche.com/actualites/sports/456200/jessymaude-drapeau-et-les-stingers-sont-championnes-canadiennes



Entre pandémie et guerre, cultiver la bienveillance

En mars 2020, à l'instar de bien des nations, le Québec s'est fermé, isolé du monde. D’éphémères arcs-en-ciel ont illuminé nos fenêtres comme une promesse de jours plus heureux avant de rapidement pâlir. Après deux ans d'une profonde usure pandémique, alors que la 5e vague de COVID-19 s'est essoufflée, une brise d'optimisme s'est mise à ragaillardir nos humeurs. Mais voilà que la guerre insensée que mène la Russie en Ukraine vient assombrir cette perspective d’un printemps vivifiant.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/456066/entre-pandemie-et-guerre-cultiver-la-bienveillance



Incendie majeur à Pohénégamook

Vers 4 h du matin le 27 mars dernier, les pompiers du service incendie de Pohénégamook (SIP) ont été appelés à se rendre au 525, rue Desrochers dans le quartier Saint-Éleuthère pour un feu qui faisait rage dans la bâtisse d’Excavation Morin. Malheureusement, le garage commercial est une perte totale.

https://www.infodimanche.com/actualites/justice-et-faits-divers/456177/incendie-majeur-a-pohenegamook



Augmentation des couts de déneigement de près de 30 % à Rivière-du-Loup

Un audit de performance publié le 28 mars par la Commission municipale du Québec révèle que les couts de déneigement pour la Ville de Rivière-du-Loup ont augmenté de 29,6 % entre 2015 et 2020. Ils sont légèrement inférieurs à la hausse de 35 % observée lors de la même période dans les 60 municipalités de 10 000 à 24 999 habitants au Québec.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/456455/augmentation-des-couts-de-deneigement-de-pres-de-30-a-riviere-du-loup



Traverse : la MRC de Rivière-du-Loup prend position contre un déménagement à Cacouna

Après avoir confirmé qu’elle n’entendait pas appuyer la relocalisation de la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon à Cacouna a moins d’obtenir certaines garanties de la STQ à l'été 2021, la MRC de Rivière-du-Loup va maintenant plus loin : elle demande qu’un déménagement ne soit tout simplement plus analysé.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/456611/traverse-la-mrc-de-riviere-du-loup-prend-position-contre-un-demenagement-a-cacouna