Rivière-du-Loup souhaite repenser son centre-ville pour l’avenir 

La Ville de Rivière-du-Loup a la volonté de mettre en branle un grand projet de développement pour son centre-ville et une partie de son artère principale, la rue Lafontaine, au cours des prochaines années. Les élus ont adopté des résolutions en lien avec un programme particulier d’urbanisme (PPU) à ce sujet lors de la séance du lundi 14 mars.

Ce document, disponible sur le site de la Ville, dévoile les grandes lignes préliminaires et les objectifs du projet louperivois, lequel prendrait place dans un secteur qui s’étend du boulevard de l’Hôtel-de-Ville à la rue Dollard, ainsi que de la rue Saint-André jusqu’à la rivière du Loup.

L’administration municipale aimerait que les changements apportés, à terme, favorisent le transport actif, assurent une activité économique diversifiée, offrent un milieu inclusif et accessible à tous les citoyens et créent une connectivité plus fluide avec le parc des Chutes, entre autres. La consolidation et la mise en valeur des sites d’intérêt naturel, culturel et patrimonial font aussi partie de la réflexion.

Plus généralement encore, la Ville de Rivière-du-Loup souhaite se renouveler et adapter un centre-ville aux réalités qui pointent à l’horizon comme le vieillissement de la population. La vision se décline en quatre thèmes précis : le milieu de vie, l’économie, la mobilité et l’environnement.

«Comment veut-on travailler notre artère principale? Qu’est-ce qu’on peut faire avec la rue Saint-Louis? Est-ce qu’on peut penser à une piste cyclable? Tout est sur la table en ce moment. Ce programme va permettre une analyse complète du centre-ville de Rivière-du-Loup […] On veut se donner un horizon dans le temps», a expliqué le maire Mario Bastille.

Le plan d’action inclus à l’intérieur du PPU sera un outil utilisé pour cibler les interventions à mener pour l’atteinte des objectifs d’ici une dizaine d’années. Certaines, comme la volonté de faciliter la relocalisation du CLSC au centre-ville – un dossier qui a influencé la Ville à réfléchir –, sont classées en priorité (d’ici 2 ans). D’autres sont à prévoir dans le temps ou dans une forme de continuité.

PRÉSENTATION PUBLIQUE

Le programme particulier d’urbanisme concernant le centre-ville de Rivière-du-Loup sera présenté lors d’une soirée d’information organisée le 6 avril prochain. À ce moment, la Ville de Rivière-du-Loup espère aussi partager quelques détails d’un projet immobilier majeur qui pourrait naitre dans le secteur et qui pourrait être au cœur du développement du milieu.

Par ailleurs, du 16 au 31 mars, les citoyens de la ville sont également invités à faire part de leur vision pour leur centre-ville dans le cadre d’une consultation écrite.