Le CISSS du Bas-Saint-Laurent veut relocaliser le CLSC de Rivière-du-Loup

Une importante réorganisation des établissements de soins de santé à Rivière-du-Loup devrait s’amorcer au cours des prochains mois. La présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, a confirmé le 9 mars qu’un appel d’offres sera publié au cours des prochains jours pour relocaliser le CLSC de Rivière-du-Loup dans des «infrastructures modernes et beaucoup plus grandes».

L’ouverture de la Maison des ainés à Rivière-du-Loup entrainera le transfert des 75 résidents du Centre d’hébergement et de soins de longue durée Saint-Joseph, qui sera ainsi libéré vers la fin 2023. Toutefois, le CISSS ne souhaite pas «faire un jeu de Tetris». Les activités du CLSC, qui sont présentement situées dans des locaux de la rue Saint-Laurent, ne seront donc pas transférées à l’hôpital Saint-Joseph, a précisé Mme Malo.

«Nous n’avons pas encore statué à ce moment-ci concernant le CHSLD de Saint-Joseph. […] On jongle avec différents scénarios et il n’est pas exclu que l’immeuble devienne excédentaire. C’est un bâtiment qui a plus d’une centaine d’années, pour lequel nous avons dû investir de façon importante au cours des dernières années pour être sûrs de la stabilité des infrastructures», a complété Isabelle Malo. Pour le moment, l’ordre de grandeur financier du projet de relocalisation du CLSC de Rivière-du-Loup n’a pas été précisé par le CISSS du Bas-Saint-Laurent.