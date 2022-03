Quatre médailles d’or pour le Ballon sur glace mineur du Témiscouata

Du 18 au 20 mars dernier, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata accueillait le Tournoi interprovincial Desjardins à l’aréna de Dégelis au Témiscouata et à celui de St-Jacques au Nouveau-Brunswick.



Pas moins de 35 équipes dont deux provenant de l’Ontario et une autre originaire du Nouveau-Brunswick se sont fait face dans un total de 9 catégories, soit 3 classes de division mineure et 6 catégories senior. C’est donc plus de 400 joueurs qui se sont affrontés. Mentionnons également que 50 élèves membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano ont participé à ce tournoi.



Le BSG mineur du Témiscouata a terminé sur la première marche du podium dans 4 catégories. Dans le mixte récréatif, une équipe composée de joueurs provenant du Blitz et du T-Miss l’ont emporté 1 à 0 en finale face à St-Cyprien. Puis, dans le M10, le Blitz 2 a vaincu le Blitz 1 par un pointage de 1 à 0. Dans une autre rencontre qui s’est terminée par le même pointage, le Blitz 1 a de nouveau vaincu le Blitz 2 dans le M12. Ensuite, dans le M14, c’est le Blitz 2 qui a été couronné champion en battant 2 à 1 le Blitz 1 dans une joute qui s’est terminée en surtemps.



D’autres formations de la région du Témiscouata se sont également distinguées. Dans la division Mixte élite, Construction Stef du Témiscouata a vaincu le Blitz/T-Miss par un pointage de 2 à 1 lors de la finale. Aussi, dans la classe Femme open, les T-Miss senior ont vaincu leur petite sœur T-Miss M19 par la marque de 1 à 0.



Dans les autres catégories, les Manchons d’Amqui ont remporté la finale par un pointage de 2 à 1 face à une équipe du Témiscouata dans l’Homme inter. Puis, dans la classe le Femme inter, les Chouettes de Sayabec ont gagné en prolongation 2 à 1 au dépend des As du Garage Pierre Neveu. Finalement, dans l’Homme open, les As de Saint-Cœur-de-Marie ont défait les Boys de Marionville de l’Ontario au compte de 1 à 0. Les As vont d’ailleurs représenter le Québec lors du prochain Championnat canadien senior élite en Saskatchewan dans quelques semaines.



Par ailleurs, 1 600 spectateurs ont assisté à ce marathon de ballon sur glace alors qu’un total de 60 matchs ont eu lieu. « Plusieurs joueurs ont manifesté et exprimé leur bonheur de renouer avec la compétition pendant ce tournoi après une absence de quelques mois à cause de la pandémie. C’est donc une grande fierté pour nous d’avoir reçu des équipes et des spectateurs chez nous au Témiscouata! D’ailleurs, ce samedi 26 mars à 10h à Dégelis, nous aurons également le plaisir d’accueillir plusieurs jeunes qui participeront à la première étape du processus de sélection du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano», conclut le président du BSG mineur du Témiscouata, Alain Dugas.

Le BSG Mineur du Témiscouata existe depuis plus de 18 années. À chaque saison, il permet à plus d’une centaine de filles et garçons âgés entre 6 et 19 ans de pratiquer le ballon sur glace à des niveaux récréatifs et compétitifs et incite les jeunes à adopter de saines habitudes de vie. Depuis la fondation de l’organisation, ses différentes équipes ont remporté près de 60 médailles lors de championnats provinciaux et nationaux.