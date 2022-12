Rétrospective 2022 : février

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Gyms ouverts et reprise des activités sportives et culturelles dès le 14 février

Dans le cadre d’une conférence de presse tenue le mardi 1 février, le premier ministre du Québec, François Legault, annonçait qu’à compter du lundi 14 février prochain, les activités sportives et artistiques pour les adultes seront autorisées pour des petits groupes jusqu’à 25 personnes. Cela comprend les centres d’entraînement et les spas.

Trois femmes d’affaires du Bas-Saint-Laurent nommées dans le Palmarès des entreprises au féminin du Québec

Trois femmes d’affaires du Bas-Saint-Laurent, Stéphanie Poitras, directrice générale d’Aliments Asta à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, ainsi que Mélissa et Valérie Berger co-présidentes et directrices générales de Berger à Sainte-Modeste figurent dans le Palmarès des entreprises au féminin dressé par le magazine Premières en affaires paru le 26 janvier, dans la catégorie des grandes entreprises de plus de 50 M$ de chiffre d’affaires annuel.

Tracer sa propre voie vers les Jeux olympiques

En février dernier, Info Dimanche vous Présentait Bastien Garon qui à l'âge de 31 ans était l'un des plus jeunes cliniciens canadiens à s’envoler pour la Chine dans le cadre des Jeux olympiques.

Une trouvaille chargée d’histoire

La vie fait parfois bien les choses. Maxime Boucher, un pompier montréalais dont les origines familiales sont de Trois-Pistoles en a eu la preuve récemment, alors qu’il a eu la chance de mettre la main sur un vieil uniforme qui a appartenu à la brigade pistoloise de policiers-pompiers de son grand-père il y a près de 60 ans. Un souvenir unique d’un homme qui partageait la même passion que lui pour la protection des citoyens et dont la valeur est aujourd’hui inestimable.

Rivière-du-Loup reprend les commandes de ses usines de traitement des eaux

Depuis 2010, c’est Aquatech qui exploitait les usines de traitement de l’eau potable et des eaux usées de la Ville de Rivière-du-Loup. Celle-ci reprend, pour ainsi dire, la gestion de ses installations, une décision basée sur une meilleure rétention de la main-d’œuvre, une rapidité d’exécution accrue et des décisions plus proactives au bénéfice des citoyens.

Projets de CPE jugés «non recevables» : vive déception à Rivière-du-Loup

Plusieurs projets de CPE déposés pour le secteur immédiat de Rivière-du-Loup dans le cadre de l’appel de projets en continu du ministère de la Famille ont été jugés «non recevables» par les fonctionnaires du gouvernement. Une situation qui cause de la déception et de la frustration dans le milieu, alors que la région louperivoise fait face à un criant besoin de places en garderie.

Le Parc des Balancines de Rivière-du-Loup, coup de foudre toponymique de l’année au Québec

Le Parc des Balancines de Rivière-du-Loup aura séduit la Commission de toponymie jusqu’au bout. Son nom a officiellement été retenu comme «Toponymie coup de foudre» au Québec, au terme d’un processus de sélection qui incluait 12 autres noms de lieux finalistes sur les 1 400 qui ont été officialisés cette année dans la province.

Matières organiques : une formule hybride au Témiscouata

La Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT) a choisi une formule hybride pour la gestion des matières organiques sur son territoire, un scénario qui répond en tous points aux règles en vigueur.

Félix Bouchard-Jean porté par sa passion pour le soccer

Bonaventure, Rivière-du-Loup, Port St. Lucie et maintenant Québec…Félix Bouchard-Jean n’a jamais eu peur de voyager pour suivre sa passion : le soccer. Après avoir grandi en Gaspésie, s’être développé à Rivière-du-Loup et avoir joué aux États-Unis, voilà qu’il revient maintenant au Québec pour joindre la meilleure division collégiale en province.

Le génie physique au service de la santé

En quelques minutes seulement, une nouvelle méthode d’analyse utilisant la spectroscopie Raman expérimentée par le professeur titulaire au Département de génie physique de la Polytechnique Montréal, Frédéric Leblond, détecte les changements moléculaires causés par la COVID-19 dans des échantillons de salive en y projetant un laser. Cette nouvelle étude publiée le 9 février pave la voie à l’élaboration d’une plateforme de détection de multiples autres maladies, comme les cancers précoces ou la maladie de Lyme.

Investissements de près de 35 M$ pour l’innovation manufacturière à Rivière-du-Loup

Un centre d’innovation permettant aux entreprises d’augmenter leur capacité technologique en automatisation, en robotique et en intelligence manufacturière verra le jour à Rivière-du-Loup dans un peu plus d’un an. Des aides financières totalisant plus de 30 M$ ont été octroyées par les gouvernements et différents partenaires à l’organisme les Halles d’innovation et de formation avancée (HIFA) pour la concrétisation de ce grand projet, le 21 février.

Lepage Millwork : 75 ans de savoir-faire et de succès !

Tandis que 2022 est déjà bien entamée, c’est une nouvelle page d’histoire qui se tourne pour Lepage Millwork qui célèbre son 75e anniversaire de fondation. Par le fait même, l’année en cours marquera les 20 ans de l’acquisition par Guy Bonneville en relève à Jean-Pierre Lepage.

Québec n’est pas encore prêt à accorder l’aide financière à la SÉMER

En février dernier, nous apprenions que la Société d’économie mixte en énergie renouvelable (SÉMER) devra vraisemblablement patienter encore quelques mois avant de savoir si elle obtiendra une réponse positive à sa demande d’aide financière formulée afin de faire l’acquisition d’équipements nécessaires à la production de gaz naturel liquéfié.

Un motoneigiste tente de semer les policiers

Samedi midi entre Saint-Épiphane et Saint-Antonin, une opération policière concertée entre policiers motoneigistes et patrouilleurs de la Sûreté du Québec a permis d’arrêter un motoneigiste fuyard. Le fautif a pris la fuite plutôt que de s’immobiliser après avoir été intercepté par des policiers en motoneige.

Le gouvernement du Québec octroie 5,4 M$ à la Villa Rose des Vents de L’Isle-Verte

Une somme de 13,1 M$ a été annoncée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la construction de 64 nouveaux logements sociaux abordables au Bas-Saint-Laurent. Vingt d’entre eux ont été accordés à la Villa Rose des Vents de l’Isle-Verte et seront construits sur le terrain de l’ancienne résidence du Havre. Ce projet représente un investissement de 5,4 M$ du gouvernement du Québec.

Un succès pour le deuxième Méga Drag Ray Réfrigération de Saint-Antonin

Après deux ans d’absence, l’événement d’accélération de motoneige Méga Drag Ray Réfrigération de Saint-Antonin, organisé par Charles Côté et Sébastien Lahey était de retour ce 19 février, et le public s’est présenté au rendez-vous.

