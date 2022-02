Trois femmes d’affaires du Bas-Saint-Laurent nommées dans le Palmarès des entreprises au féminin du Québec

Trois femmes d’affaires du Bas-Saint-Laurent, Stéphanie Poitras, directrice générale d’Aliments Asta à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, ainsi que Mélissa et Valérie Berger co-présidentes et directrices générales de Berger à Sainte-Modeste figurent dans le Palmarès des entreprises au féminin dressé par le magazine Premières en affaires paru le 26 janvier, dans la catégorie des grandes entreprises de plus de 50 M$ de chiffre d’affaires annuel.

«C’est super plaisant de voir qu’en région, on a des femmes qui ont un désir de leadership et de reprendre les entreprises. Ce n’est pas une surprise pour moi, parce que je pense que la région du Bas-Saint-Laurent encourage cela. Que tu sois un homme ou une femme, tout le monde peut être gestionnaire et je n’ai jamais senti de différence dans l’attitude des autres», explique Stéphanie Poitras d’Aliments Asta.

Elle partage cet honneur avec toute son équipe d’Aliments Asta qui fait la différence au quotidien. «Il y a des gens très fidèles qui sont là de longue date qui forment un beau noyau, nous avons aussi grossi notre équipe au cours des dernières années. C’est ce qui fait notre force», ajoute Mme Poitras. Elle a repris l’entreprise familiale soutenue par son frère Kevin Poitras, qui en est aussi actionnaire.

Les dirigeantes de l’entreprise Berger de Saint-Modeste, Mélissa et Valérie Berger, sont «particulièrement fières d’avoir su conserver et cultiver encore aujourd’hui, les valeurs inculquées par leur grand-mère Huguette Théberge, fondatrice de Berger en 1963.» Elles remercient toute leur équipe qui s’implique pour faire vivre de rêve familial. «Mélissa et Valérie Berger souhaitent que des initiatives comme celle lancée par Premières en affaires puissent inspirer les femmes de tous les milieux à croire en leurs rêves, à se faire confiance et ainsi aller jusqu’au bout de leur passion», a fait savoir l’entreprise Berger.

Elles félicitent Stéphanie Poitras de l’entreprise Asta, qui s’illustre au sein de la même catégorie. «Notre belle région mérite de briller à tous les niveaux et valoriser la place des femmes en affaires nous permet de nous démarquer tant sur le plan social qu’économique», ont conclu Mélissa et Valérie Berger.

De son côté, Stéphanie Poitras espère que la visibilité des entrepreneures du Bas-Saint-Laurent dans cette parution du magazine Premières en affaires donne le gout à d’autres femmes qui hésitent de foncer et de se lancer en affaires.