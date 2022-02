Gyms ouverts et reprise des activités sportives et culturelles dès le 14 février 

Dans le cadre d’une conférence de presse tenue ce mardi 1 février, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé qu’à compter du lundi 14 février prochain, les activités sportives et artistiques pour les adultes seront autorisées pour des petits groupes jusqu’à 25 personnes. Cela comprend les centres d’entraînement et les spas.

M. Legault a également indiqué l’abandon du projet de loi portant sur une contribution santé pour les personnes non vaccinées. «C’est une annonce qui est venue diviser les Québécois», a souligné le premier ministre. Selon lui, ce changement de position devrait contribuer à amener un climat social serein. «Nous devons travailler ensemble pour avoir un peuple uni», a-t-il ajouté.

François Legault a noté beaucoup d’impatience et de grogne dans la population. Ainsi il a rappelé que lundi prochain, les salles de spectacle et les lieux de culte pourront accueillir un certain nombre de personnes, des assouplissements annoncés la semaine dernière. Il a aussi rappelé l’ouverture depuis lundi dernier des salles à manger dans les restaurants et des activités artistiques et sportives pour les jeunes, le tout dans certaines conditions.

Le premier ministre a mentionné qu’il fallait rester prudent même si l’on enregistre une diminution des personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, de 3 278 à 2 852, une baisse régulière qui tend à diminuer dans les derniers jours. M. Legault a incité les Québécois à se faire vacciner : 92 % ont reçu une première dose, 90 % une deuxième et 61 % une troisième. «Les personnes non vaccinées ont beaucoup plus de chances de se retrouver à l’hôpital et beaucoup plus de possibilités d’en mourir», a-t-il souligné. Pour la journée de lundi, le Québec a rapporté 63 décès supplémentaires et une baisse de 36 hospitalisations. Le nombre de personnes non vaccinées au Québec est maintenant à 527 000. «On espère voir ce chiffre encore diminuer», a-t-il ajouté.

AU BAS-SAINT-LAURENT

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a rapporté mardi deux nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sur son territoire, portant le total à 85 morts depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Le nombre d'hospitalisations a enregistré une baisse passant de 22 à 21 personnes atteintes de la COVID-19, dont 4 aux soins intensifs. Le CISSS a confirmé aussi que 58 nouveaux cas ont été identifiés au cours des 24 dernières heures, portant le bilan total à 12 418 cas, dont 1 160 sont actifs. Le nombre de personnes rétablies s’élève à 11 173. Voici le nombre de cas dans les MRC du KRTB et la hausse pour la journée de lundi: Kamouraska 1453 (+6), Rivière-du-Loup 2988 (+17), Témiscouata 1228 (+6) et Les Basques 507 (+3).