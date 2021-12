Rétrospective 2021, avril (1ere partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.



Début de saison pour le NM Trans-St-Laurent

Ce n'était pas un poisson d'avril, la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon a entamé le jeudi 1er avril, sa 58e saison avec trois départs de chacune de chacune des deux rives.

Retour en «zone rouge» pour le Bas-Saint-Laurent

Très inquiet de la situation épidémiologique et de l'augmentation constante des cas au Bas-Saint-Laurent, le gouvernement Legault a annoncé que la région revenait au palier rouge dès le jeudi 1er avril à 20 h. Cette décision incluait un resserrement des mesures sanitaires, dont la fermeture des salles à manger des restaurants, tout en maintenant le couvre-feu à 21 h 30.

Accidents : une scène spectaculaire sans blessé à Saint-Antonin

Le pire a été évité de justesse, jeudi après-midi, sur la route 185 à la hauteur de Saint-Antonin. Deux accidents, survenus à quelques minutes d’intervalle et impliquant même un véhicule d’urgence, auraient bien pu connaitre un dénouement cruel. Pourtant, avec beaucoup de chance, personne n’a été gravement blessé.

Le vélo de rêve de Britanie et le vieux rêve de son père

Il y a quelques années, la cycliste Britanie Cauchon a croisé le vélo de ses rêves. Un vélo au design moderne, de couleur noir mat sur laquelle contrastait un lettrage jaune vif. Un de ces vélos qui semblait aller vite, même lorsqu’il était immobile.

Pénurie de places en services de garde : une marche à Rivière-du-Loup

Quelques dizaines de membres du mouvement Ma place au travail ont marché autour du parc du Campus-et-de-la-Cité à Rivière-du-Loup le dimanche 4 avril afin de dénoncer le manque de places en services de garde. Munis de ballons jaunes accrochés à leurs poussettes, de bulles de savon et de pièces de casse-tête mauves, les participants ont joint leurs voix à d’autres actions de visibilité réalisées dans plusieurs régions du Québec.

Incendie dans une résidence de Saint-Michel-du-Squatec

Un incendie qui s'est déclaré vers 6 h 30 le 4 avril a ravagé une résidence de la route 232 Ouest à Saint-Michel-du-Squatec. À l'arrivée des pompiers, le feu était éclaté et le toit commençait à s'écraser.

Mères au front Témiscouata : se battre pour protéger l’avenir des enfants

Mères au front est un mouvement pancanadien qui rassemble plus de 5000 mères et grands-mères propulsées par le désir profond d’agir pour protéger l’avenir des enfants et la vie sur terre face à l’urgence climatique. Depuis le mois dernier, Nathalie Préfontaine a décidé de prendre les devants au KRTB en créant Mères au front Témiscouata, constatant la présence de peu de regroupements environnementaux dans la région.

Les arts visuels au service de la santé mentale

Une nouvelle exposition collective a été présentée sur les murs du Musée du Bas-Saint-Laurent de Rivière-du-Loup en avril dernier. Les œuvres ont été créées par sept participants âgés de 14 à 25 ans du projet Espace Transition, une initiative de réadaptation en santé mentale par les arts. Elles sont le résultat de 12 semaines d’expérimentation de disciplines artistiques, de collaboration et de partage, dans un environnement ouvert et sans jugement.

Une marche funèbre de 13 femmes du Kamouraska en mémoire des 13 féminicides

Les huit femmes assassinées par un conjoint ou un ex-conjoint violent survenus en l’espace de huit semaines et laissant 20 enfants orphelins indignent le Québec tout entier. Treize féminicides ont été perpétrés depuis la dernière année. Dans ce contexte, 13 femmes du Kamouraska ont marché du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska à l’édifice Claude-Béchard de Saint-Pascal.

Le projet de CPE à Saint-Arsène en péril

Huit ans après s’être fait octroyer une trentaine de places en Centre de la petite enfance (CPE) en 2013, la Municipalité de Saint-Arsène n’a pas encore vu l’ombre d’une pelle mécanique s’activer sur ce chantier. Voilà que le projet rencontre un autre écueil, après avoir été revu à la baisse à 21 places au fil des années et des changements de partis à la tête du gouvernement. Les délais de traitement du dossier par les différents ministères impliqués mettent le projet en péril.

Charles Massey se joindra à l’Université Wisconsin-Stout en 2021-2022

Le hockeyeur Charles Massey, âgé de 20 ans et natif du Témiscouata, s'est entendu avec la University of Wisconsin Stout, une université américaine, où il poursuivra ses études en sciences informatiques tout en jouant pour les Blue Devils. L'équipe évolue en troisième division dans la NCAA.

TELUS connecte Saint-Mathieu-de-Rioux aux réseaux PureFibre et 5G

Pas moins de 99 % des familles et entreprises de Saint-Mathieu-de-Rioux auront accès au réseau PureFibre ont annoncé TELUS et les gouvernements du Québec et du Canada le mardi 13 avril. De plus, TELUS étend cette année son réseau 5G, avec le spectre existant, donnant accès à des vitesses de téléchargement pouvant aller jusqu’à 1,7 Gbit/s.

482 personnes de plus lèvent la main pour contribuer à la vaccination contre la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

L’appel lancé vendredi par le CISSS du Bas-Saint-Laurent afin de recruter des personnes intéressées à s’impliquer dans la campagne de vaccination historique contre la COVID-19 a été entendu. En deux jours, 482 personnes se sont inscrites sur le site jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. En comparaison, le CISSS du Bas-Saint-Laurent avait reçu près 900 candidatures au cours des quatre derniers mois.

Investissement de 28,9 M$: 2630 foyers branchés à Internet haute vitesse d’ici septembre 2022

Plusieurs municipalités des MRC de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques pourront finalement bénéficier d’Internet haute vitesse d’ici septembre 2022. C’est ce qu’a annoncé le 13 avril dernier Pablo Rodriguez, leader du gouvernement fédéral à la Chambre des communes, lors d’une conférence de presse.

«Combattre le why-why», le nouveau livre de Rébecca Déraspe

L’autrice originaire de Rivière-du-Loup Rébecca Déraspe a lancé au cours de la dernière semaine un nouveau livre intitulé «Combattre le why-why» qui regroupe tous ses textes lus lors du segment le Combat des mots à l’émission Plus on est de fous, plus on lit ! sur les ondes d’ICI Première.

Double perquisition à Rivière-Bleue

La Sûreté du Québec est intervenue le mercredi 14 avril dans deux résidences de Rivière-Bleue sur la rue St-Joseph Sud où ses agents ont mené des perquisitions. Un homme de 37 ans et une femme de 42 ans ont été arrêtés par les policiers.

L’Immunoclip: quand deux causes se rejoignent

Marie-Hélène Dubé porte sur ses épaules depuis 2009 le combat pour prolonger au-delà de 15 semaines les prestations d'assurance-emploi. La Louperivoise d'origine a été rejointe à l'automne 2019 dans son combat par Émilie Sansfaçon, décédée d'un cancer colorectal le 5 novembre dernier. Le père d'Émilie, Louis, a continué de porter le flambeau et il a lancé en sa mémoire l’Immunoclip, le petit clip en forme de «i» qui vise à identifier les personnes immunosupprimées.

