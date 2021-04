Le projet de CPE à Saint-Arsène en péril

Huit ans après s’être fait octroyer une trentaine de places en Centre de la petite enfance (CPE) en 2013, la Municipalité de Saint-Arsène n’a pas encore vu l’ombre d’une pelle mécanique s’activer sur ce chantier. Voilà que le projet rencontre un autre écueil, après avoir été revu à la baisse à 21 places au fil des années et des changements partis à la tête du gouvernement. Les délais de traitement du dossier par les différents ministères impliqués mettent le projet en péril.

Entre l’ouverture des soumissions le 4 septembre 2020 et l’acceptation du règlement d’emprunt de la municipalité le 18 mars 2021, 195 jours ont été nécessaires pour négocier et compléter les procédures administratives des ministères de la Famille et des Affaires municipales et de l’Habitation. Selon la directrice du CPE des Cantons, France Laflamme, le délai de 135 jours fixé par l'entrepreneur a expiré.

Si aucune dérogation n’est accordée par le ministère des Affaires municipales, la Municipalité de Saint-Arsène se verra dans l’obligation de retourner en appel d’offres puisque des couts supplémentaires d’environ 77 000 $ devront être déboursés sur un projet global de 990 000 $. Une avenue qui n’est pas souhaitable, selon le maire de Saint-Arsène, Mario Lebel. Il est d’avis qu’un retour en appel d’offres occasionnera un cout plus élevé du projet, un processus administratif qui sera à recommencer, ainsi qu’un délai d’au moins une année supplémentaire. Saint-Arsène bénéficie d’une aide financière d’environ 334 000 $ du ministère de la Famille pour réaliser ce projet en collaboration avec le CPE des Cantons.

«Nous n’avons pas le droit d’octroyer un contrat si on sait qu’il y aura des extras dès le départ. On ne veut pas fermer les yeux et enfreindre les règlements. Il y a un blocage. On parle d’une hausse d’environ 7,8 % sur un projet global de 990 000 $», explique-t-il.

Le début de la construction de ce CPE de 21 places était prévu pour le mois d’avril 2021 sur des terrains appartenant à la Municipalité, près de l’école et du Centre communautaire Morneau. «Quant à moi, on devrait déjà être en train de creuser. On veut allumer des lumières en espérant des résultats positifs», conclut Mario Lebel.

Le conseil municipal de Saint-Arsène a demandé à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest d’utiliser ses pouvoirs en matière d’octroi de contrats pour lui accorder une dérogation. Il demande un appui financier du ministre de la Famille Mathieu Lacombe afin de dénouer l’impasse.

Cette annonce survient alors que plus de 500 enfants de la MRC de Rivière-du-Loup se trouvent présentement sur une liste d’attente sur la plateforme Place 0-5 ans et que des pressions sont effectuées par des milliers de parents du Québec afin de pallier à la pénurie de places en services de garde par l'intermédiaire du mouvement Ma place au travail.

Joint à ce sujet, l’attaché politique du député Denis Tardif, Nicolas Lessard-Dupont, ne veut pas négocier sur la place publique. Il précise toutefois qu’on «ne peut pas se permettre de perdre des places en services de garde» dans le contexte actuel. Il invite les intervenants à appeler au bureau du député.

Le 12 mars dernier, le ministre de la Famille Mathieu Lacombe a annoncé une «optimisation du processus lié à l'ouverture des centres de la petite enfance» pour accélérer la création de places en CPE au Québec. Le nombre d’étapes que devront franchir les projets passera de 17 à 9, représentant environ 12 mois de moins. Cet allègement touche environ 80 % des places en développement, les 4359 places supplémentaires qui seront octroyées à l'été 2021 ainsi que les appels de projets futurs. Le projet de Saint-Arsène, trop avancé d'après la directrice du CPE des Cantons, France Laflamme, n'a pas pu en bénéficier.

