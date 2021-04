Charles Massey se joindra à l’Université Wisconsin-Stout en 2021-2022

Le hockeyeur Charles Massey, âgé de 20 ans et natif du Témiscouata, s'est entendu avec la University of Wisconsin Stout, une université américaine, où il poursuivra ses études en sciences informatiques tout en jouant pour les Blue Devils. L'équipe évolue en troisième division dans la NCAA.

L'ancien Albatros du Collège Notre-Dame évoluait dans la Ligue de hockey junior du Manitoba avec les Kings de Dauphin. Au moment où la ligue a interrompu ses activités en raison de la pandémie, Massey trônait au deuxième rang des pointeurs de son équipe. En 6 parties avec les Kings, l'attaquant présentait une fiche de 10 points, dont 7 buts.

Pour la saison 2019-2020, le natif de Témiscouata-sur-le-Lac a évolué, selon le site eliteprospects.com, dans la EHL avec le New York Apple Core de Brewster dans l'état de New York et en USPHL Premier avec les Generals de Richmond en Virginie.

«Content de vous annoncer que je vais jouer au hockey et poursuivre mes études en sciences de l’informatiques à University of Wisconsin Stout la prochaine saison !! Merci à tout le monde qui m’ont aidé à réaliser cette aventure. Hâte de sauter dans cette nouvelle expérience», a commenté sur sa page Facebook le jeune homme qui célèbrera son 21e anniversaire le 26 mai prochain.