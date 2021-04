Incendie dans une résidence de Saint-Michel-du-Squatec

Un incendie qui s'est déclaré vers 6 h 30 le 4 avril a ravagé une résidence de la route 232 Ouest à Saint-Michel-du-Squatec. À l'arrivée des pompiers, le feu était éclaté et le toit commençait à s'écraser.

Une résidente qui s'est blessée en tentant d'éteindre les flammes a été transportée vers le centre hospitalier par les paramédics. Selon la Sûreté du Québec, on ne craint pas pour sa vie. Elle pu évacuer les lieux par elle-même.

«Le bâtiment principal est une perte totale. Nous avons protégé le garage, qui contenait un VTT, une camionnette et de la machinerie», explique le chef pompier de Saint-Michel-du-Squatec, Denis Morin.

L'intervention a pris fin vers 10 h 30. Une roulotte et un ponton ont aussi été épargnés par les flammes grâce au travail des pompiers des casernes de Saint-Michel-du-Squatec, Biencourt et Lac-des-Aigles. Un technicien en scène d'incendie de la Sûreté du Québec épaulera le service incendie pour en déterminer les causes.