Début de saison pour le NM Trans-St-Laurent

La Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon entamera ce jeudi 1er avril, sa 58e saison avec trois départs de chacune de chacune des deux rives. Les mesures pour contrer la propagation du coronavirus demeurent en vigueur.

«C’est avec fébrilité que nous entamons cette saison. Les utilisateurs sont habitués aux consignes sanitaires mises en vigueur la saison dernière. Nous n’entrevoyons ainsi aucun problème à ce chapitre», explique le capitaine et directeur général, Marco Ouellet. Le navire a passé les derniers mois à Québec pour ses travaux d’entretien annuels.

Ainsi, le port du masque est obligatoire. Des dispositions ont été prises à bord avec des pastilles de couleur au plancher afin d’aider les gens à respecter la distanciation de 2 mètres. Il en est de même dans le grand salon, ou le nombre de places assises a été restreint, mais demeure suffisant.

Comme l’an dernier, les utilisateurs qui le désirent pourront demeurer à bord de leur véhicule. Quant au service de restauration, on y offrira des mets froids : sandwiches et autres, sans service aux tables.

L’achalandage de l’été 2020 a été surprenant dans le contexte de la pandémie. En juillet et août, le nombre de passagers a atteint 70% de celui de la même période en 2019, qui était une année record, tout cela en n’effectuant que 75% des traversées prévues. «Nous avons su nous adapter et donner confiance aux usagers, ce qui nous a permis de conserver les emplois et d’offrir un service qui a répondu à la demande dans un milieu sécuritaire», explique Marco Ouellet.

Par ailleurs, un nouveau capitaine est entré en fonction pour seconder Marco Ouellet. Il s’agit d’Éric Asselin, originaire Baie-Sainte-Catherine. Il connait bien le Saint-Laurent, puisqu’il a longtemps travaillé pour Croisières AML, notamment comme capitaine du Cavalier Maxime.