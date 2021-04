TELUS connecte Saint-Mathieu-de-Rioux aux réseaux PureFibre et 5G

Pas moins de 99 % des familles et entreprises de Saint-Mathieu-de-Rioux auront accès au réseau PureFibre ont annoncé TELUS et les gouvernements du Québec et du Canada le mardi 13 avril. De plus, TELUS étend cette année son réseau 5G, avec le spectre existant, donnant accès à des vitesses de téléchargement pouvant aller jusqu’à 1,7 Gbit/s.

Ces réseaux à très haute vitesse permettront d’accélérer la croissance des entreprises, d’attirer une nouvelle génération de familles et d’entrepreneurs dans la région, et de partager les riches attraits touristiques de Saint-Mathieu-de-Rioux au reste du monde a fait valoir l'entreprise.

«Déjà 93 % des entreprises et des familles du territoire que nous servons ont accès à notre réseau PureFibre, et nous poursuivons nos investissements conjointement avec les gouvernements pour rejoindre 99 % des foyers d’ici l’automne 2022. La pandémie a renforcé l’importance d’une connectivité fiable et rapide pour garder le contact avec nos proches, consulter un professionnel de la santé à distance ou continuer nos études et activités professionnelles en ligne. Nous sommes également particulièrement fiers de déployer notre technologie 5G, autant dans les grands centres urbains qu’en régions, afin que les Québécois, peu importe où ils vivent, puissent profiter du plein potentiel de cette révolution technologique», a souligné Marie-Christine D’Amours, vice-présidente de TELUS, Solutions consommateurs et Expérience client au Québec

De son côté, la ministre du Revenu national et députée de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, a rappelé l’importance d’offrir une connexion Internet rapide au Québécois, une situation clairement démontrée lors de la pandémie. «C'est pourquoi notre gouvernement investit pour brancher les foyers et les entreprises de Saint-Mathieu-Rioux d'ici l'automne 2022. Nous continuerons d'investir et de travailler en partenariat avec le Québec jusqu'à ce que chaque foyer et entreprise ait accès à l’Internet haute vitesse dont ils ont besoin.»

Pour Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, l’annonce de mardi est un autre pas dans la bonne direction. «Cette annonce de TELUS est une excellente nouvelle pour la communauté de Saint-Mathieu-de-Rioux. C’est un pas dans la bonne direction pour atteindre un de mes engagements électoraux, soit celui de brancher l’ensemble des résidents de la circonscription. Internet n’est plus un luxe, mais bien un service prioritaire en 2021. Le déploiement du réseau et des services de TELUS fera une réelle différence pour les Mathéennes et Mathéens.»

Le maire de Saint-Mathieu, Roger Martin, a rappelé que c’est en 2020 que Télus a déployé son service cellulaire dans sa communauté. «(…) Les deux années à venir seront tout aussi emballantes: la fibre optique viendra cogner aux portes de nos familles et entreprises, et notre précieuse connectivité sans fil passera à la vitesse supérieure grâce à la technologie 5G.».

«Le service cellulaire rend nos déplacements plus sécuritaires et nous permet d’être plus agiles dans notre travail et dans nos vies quotidiennes. L’arrivée de la fibre optique sera tout aussi prometteuse puisqu’elle permettra d’avoir accès à de meilleurs soins de santé, de connecter les élèves à leurs professeurs, et d’attirer les jeunes travailleurs dans notre beau coin de pays», a poursuivi M. Martin.