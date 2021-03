Retour en «zone rouge» pour le Bas-Saint-Laurent 

Très inquiet de la situation épidémiologique et de l'augmentation constante des cas au Bas-Saint-Laurent, le gouvernement Legault a annoncé que la région reviendra au palier rouge dès ce jeudi 1er avril à 20 h. Cette décision inclut un resserrement des mesures sanitaires, dont la fermeture des salles à manger des restaurants, tout en maintenant le couvre-feu à 21 h 30.

Selon les informations préliminaires, les commerces essentiels et les gyms resteront ouverts au Bas-Saint-Laurent. Même chose pour les bibliothèques, les cinémas et les musées qui demeurent encore accessibles.

Québec compte aussi aider les restaurateurs contraints de fermer leurs portes à nouveau. Ceux-ci avaient rempli les frigidaires à l'approche du congé pascal.

>> ZONE ROUGE

La région du Bas-Saint-Laurent, l'une des plus touchées en province au prorata de sa population, évite néanmoins une mise sur pause complète comme ce sera le cas dans la Capitale-Nationale, à Lévis et à Gatineau. Dans ces secteurs, on observera un retour aux mesures d'urgence qui avaient été imposées au retour de la période des Fêtes, en janvier.

«L'alarme a sonné», a lancé le premier ministre, François Legault, dans un message adressé aux Québécois, en compagnie du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, et du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Les mesures annoncées ont été prises selon des recommandations de la Santé publique. Le Dr Horacio Arruda s'est d'ailleurs défendu de jouer au yo-yo avec les régions. «On ne joue pas au yo-yo. Les changements de couleur ont pris du temps. On ajoute une intervention d'urgence dans [des] endroits où il se passe quelque chose. C'est ça la différence. On ne change pas de palier continuellement, on change de palier en urgence», a répondu le Dr Arruda, à la question d'un journaliste à ce sujet.

Plus tôt, dans son allocution, François Legault avait mentionné qu'il était mieux pour le gouvernement de «prendre une décision imparfaite rapidement», plutôt que «d'attendre trop longtemps». Il a ensuite assuré que la situation épidémiologique du Bas-Saint-Laurent, tout comme celle d'autres régions, sera suivie avec attention au cours des prochains jours.

«Qu'est-ce qui va arriver à Rivière-du-Loup? [...] On va s'occuper des régions où ça augmente trop vite et on va s'ajuster. On ne peut pas attendre toutes les données [...] La situation va être évaluée et fort probablement qu'on va revoir les mesures dans ces certaines régions», a-t-il dit.

Le gouvernement exhorte à nouveau les Québécois d'éviter les rassemblements privés pendant la longue fin de semaine de Pâques. Les citoyens doivent suivre les règles «à la lettre» et ne pas faire de petites exceptions, sans quoi l'explosion de cas se poursuivra, a-t-on précisé.

«Tout le monde doit être prudent au Québec, a martelé M. Legault, rappelant la présence de variants dans plusieurs régions. On voit que l''impact est plus rapide.»

En constante hausse depuis maintenant plus d’une semaine, le nombre de nouvelles personnes atteintes de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent a augmenté de 43 au cours des 24 dernières heures, selon les informations du bilan dressé le 31 mars par le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

D’après l’Institut national de la santé publique du Québec, la MRC de Rivière-du-Loup compte le taux le plus élevé de cas actifs au Québec, soit un ratio de 533 pour 100 000 habitants. On retrouve présentement 186 cas actifs de la COVID-19 seulement dans la MRC de Rivière-du-Loup sur les 303 au total au Bas-Saint-Laurent.