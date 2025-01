Rétrospective 2024 : novembre partie 2

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.



Importantes restrictions budgétaires au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le manque à gagner du CISSS du Bas-Saint-Laurent a quadruplé au cours de la dernière année, passant de 8 M$ à 38 M$. Le ministère de la Santé a récemment informé les administrateurs régionaux qu’ils devront éliminer 90 % du déficit afin de revenir à l’équilibre budgétaire, ce qui représente une somme de 34 M$ à absorber.

Transport ferroviaire : des exigences contraignantes pour les petites municipalités

Les élus du Bas-Saint-Laurent s’inquiètent du développement de leurs municipalités. Les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT) concernant le transport ferroviaire sont «contraignantes» selon le vice-président de la Table régionale des élu.es municipaux (TREMBSL), Philippe Guilbert. Ces mesures pourraient mettre en péril des projets domiciliaires prévus à Trois-Pistoles.

Le passé ferroviaire de Rivière-du-Loup remonte à la surface

Des fouilles archéologiques, menées cette semaine au carré Dubé à Rivière-du-Loup, ont permis de découvrir les vestiges d’un élément clé de son histoire ferroviaire. Une ancienne rotonde et ses ateliers de réparation de locomotives et de trains, qui étaient en opération à la fin du 19e siècle, occupaient pratiquement tout l’espace du stationnement que l’on connait actuellement.

À la découverte des sciences et de la technologie chez HIFA

Plus de 700 jeunes des écoles primaires et secondaires de la région se sont réunies aux Halles d’innovation et de formation avancée (HIFA) de Rivière-du-Loup, ce jeudi 21 novembre. Ils participaient à une journée Accro de la Techno, laquelle vise à susciter chez eux la passion pour les sciences et les technologies.

Au-delà des chiffres, de la Tunisie à Rivière-du-Loup

Cette histoire est celle de Maha Khezami, de Ahmed Namouchi et de leurs deux fils Ayoub, âgé de sept ans, et Mahdi, un an et demi, arrivés à Rivière-du-Loup dans la froidure de décembre, en 2023. C’est aussi celle de milliers d’autres familles néo-québécoises, qui ont fait le choix de se déraciner de leur pays en quête d’une meilleure vie pour leur famille.

Dave Malenfant, fonceur et déterminé

Que ce soit au hockey ou au travail, le Louperivois Dave Malenfant ne fait pas dans la demi-mesure, estimant qu’il est toujours mieux de donner son 110 %, quoi qu’il arrive. Une philosophie qu’il a tirée de ses années comme joueur avec l’Océanic de Rimouski – période pour laquelle il a récemment été honoré – et qu’il tente maintenant d’inculquer à la prochaine génération. «Quand on se fixe des objectifs, on doit tout donner pour les atteindre», estime-t-il.

Impliqué dans un accident mortel, un Louperivois est coincé en Espagne

Impliqué dans un accident mortel dans le sud de l’Espagne alors qu’il était en vacances, un homme originaire de Rivière-du-Loup vit actuellement des mois de grandes angoisses et d’incertitudes. Mathieu Béland, 27 ans, est coincé à l’étranger en attente de la suite des procédures judiciaires. Un cauchemar éveillé pour sa famille et lui.

Un projet d’expansion se prépare chez Soucy industriel

À la séance du conseil du 25 novembre, la Ville de Rivière-du-Loup a accordé un droit de premier refus à Adélard Soucy (1975) inc., connue sous le nom de Soucy Industriel, pour une partie d’un lot situé dans le parc industriel. L’entreprise travaillerait sur un gros projet.

1,4 M$ pour des locaux d’inhalothérapie à la fine pointe

Appareils respiratoires, salle de néonatalogie et table chirurgicale…les futurs étudiants du programme Techniques d'inhalothérapie du Cégep de Rivière-du-Loup apprendront les rudiments de leur future profession à travers des installations et des équipements de pointe. Une nouveauté possible grâce à des investissements d’environ 1,4 M$.

Le rapport de la CMQ «n’est pas crédible» selon Denis Marcoux

Saint-Simon-de-Rimouski fait partie des cinq municipalités qui ont été enquêtées sur des situations d’ingérence par la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission municipale du Québec dans les derniers mois. Le rapport, publié en octobre, cite la Municipalité du Bas-Saint-Laurent comme «le contre-exemple de l’ingérence». Elle a été blâmée d’un manque de surveillance. Un reproche que le maire Denis Marcoux juge inacceptable.

Plusieurs centaines de personnes manifestent devant le Complexe santé Rivière-du-Loup

Environ 300 syndiqués affiliés avec la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ont manifesté le 27 novembre à midi devant le Complexe santé Rivière-du-Loup du Groupe Medway afin de dénoncer l’incursion du privé dans le système de santé public au Québec.

Un 12e mandat à la préfecture de la MRC de Rivière-du-Loup pour Michel Lagacé

Le préfet sortant de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, a vu la confiance de ses pairs être renouvelée ce mercredi 27 novembre. Le maire de Saint-Cyprien a été réélu à la tête de la préfecture lors de la séance du conseil de la MRC. Un nouveau mandat, son douzième, qu’il souhaite dans la continuité.

Relocalisation du CLSC: le CISSS fera face à une poursuite de plusieurs millions de dollars

Après avoir tenté de faire annuler le contrat de relocalisation du CLSC de Rivière-du-Loup, les promoteurs du projet de Place Témis changent de stratégie. Ils déposeront une poursuite en dommages et intérêts contre le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, réclamant entre 4 et 5,5 M$.

Le projet de caserne à Saint-Honoré-de-Témiscouata devra attendre

Saint-Honoré-de-Témiscouata n’aura pas sa nouvelle caserne en 2025. La Municipalité a essuyé un refus du programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) dont la subvention devait couvrir 88 % des couts. Le projet sera donc minimalement repoussé d’un an.

Cris du cœur pour sauver les cours de francisation

Le désarroi était palpable chez plus d’une vingtaine de manifestants rassemblés à Rivière-du-Loup devant le bureau de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, le 29 novembre. Depuis aujourd’hui, les services de francisation pour les adultes ont pris fin, plongeant plus de 200 élèves et une quinzaine d’enseignantes de la région dans l’incertitude.

Un parc de planche à roulettes sera construit à Trois-Pistoles

Dix ans après le démantèlement de son «skatepark», Trois-Pistoles construira un nouveau parc de planche à roulettes pour débutants et intermédiaires. L’appel d’offres a été lancé le 6 novembre. La Ville prévoit la livraison du projet aux vacances de la construction, soit à la mi-juillet 2025, afin que les jeunes puissent en profiter pendant une partie de l’été.

Billy Rioux au cœur de la nature dans une série du National Geographic

Pour quiconque est né avant les années 2000, le National Geographic est synonyme de prestige, de voyage et surtout, d'aventure à couper le souffle. Comme plusieurs enfants, Billy Rioux a voyagé au sein des pages du légendaire magazine. Et le voilà maintenant coanimateur d'une production de ce même National Geographic qui sera diffusée sur la plateforme vidéo d'Amazon Prime depuis le 29 novembre.

