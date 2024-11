Importantes restrictions budgétaires au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le manque à gagner du CISSS du Bas-Saint-Laurent a quadruplé au cours de la dernière année, passant de 8 M$ à 38 M$. Le ministère de la Santé a récemment informé les administrateurs régionaux qu’ils devront éliminer 90 % du déficit afin de revenir à l’équilibre budgétaire, ce qui représente une somme de 34 M$ à absorber.

Dans une lettre transmise à tout le personnel et aux gestionnaires du CISSS du Bas-Saint-Laurent le 18 novembre intitulée «Nouvel objectif de retour à l’équilibre budgétaire», le président-directeur général Dr Jean-Christophe Carvalho explique qu’un travail «colossal a été amorcé» en ce sens.

Sur le déficit anticipé de 38 M$ pour l’année 2024-2025, une somme de 30 M$ est attribuable au recours à la main-d’œuvre indépendante (MOI) des agences privées. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui avait auparavant autorisé cette dépense en lien avec la MOI, a demandé d’accélérer la résorption de toute forme de déficit. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent devra donc fortement restreindre ses dépenses pour y arriver, d’ici le 31 mars 2025.

«À l’heure actuelle, c’est sûr que c’est un défi quand même important, on ne l’a pas caché à nos équipes non plus. À partir du moment où c’est la demande, on va travailler et on va voir ce qu’on est capable de faire. Si jamais on n’y parvient pas, il va falloir qu’on continue quand même à travailler là-dessus pour les mois qui suivront. Pour l’instant, là où on oriente nos efforts, c’est d’atteindre les meilleurs résultats possibles au niveau financier et au niveau des services», a expliqué le PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent, en marge d’une séance du conseil d’administration de l’organisation, le 19 novembre.

MESURES ET COMPRESSIONS

Dans sa missive, Dr Carvalho explique que diverses mesures ont été envisagées, dont une analyse de la structure de poste au sein de l’organisation, l’évaluation de la performance administrative et la suspension de nouveaux projets. Il évoque également une réduction de la MOI. Remplacer cette dernière par du personnel régulier permettrait d’effacer une partie du déficit, selon le PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Il se donne jusqu’à Noël pour élaborer un plan de réduction des dépenses et il n’exclut pas l’abolition de postes.

De son côté le Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et professionnels de l’administration du CISSS du Bas-Saint-Laurent (FSSS-CSN) a compilé 25 postes d’agents administratifs à temps plein qui ont été éliminés. Cette liste pourrait s’allonger.

«En ce moment, les 25 postes, c’était dans le temps qu’il y avait 8 M$ à récupérer. À voir la quantité d'emplois qui devront être coupés, c’est clair que ça va affecter les soins à la population […] Qui va s’occuper de la prise de rendez-vous et du support du personnel de soins sur les étages?», soulève le président du FSSS-CSN, Louis Bernier. Le secteur est aussi atteint par le gel d’embauches du personnel administratif qui a été décrété par le gouvernement du Québec à la fin du mois d'octobre.

L’organisation syndicale soutient que des dizaines de postes sont en jeu. M. Bernier déplore qu’au cours des trois dernières années, le CISSS du Bas-Saint-Laurent n’a pas hésité à donner de l’argent au privé, à la hauteur de 30 M$, et qu'il doit maintenant payer la facture.

Plus d’informations sur les mesures de compressions du CISSS du Bas-Saint-Laurent seront transmises au cours des prochaines semaines. «On risque de ne pas toujours pouvoir tout masquer ou [on ne pourra pas] faire en sorte que les usagers ne voient pas de différence», ajoute Dr Carvalho. L’objectif de l’atteinte de l’équilibre budgétaire était connu, c’est toutefois l’échéance qui a été devancée par le ministère de la Santé, précise le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Les services aux usagers doivent être maintenus, tout en minimisant les impacts au sein de l’organisation. Par ailleurs, le CISSS du Bas-Saint-Laurent intégrera Santé Québec le 1er décembre. Le conseil d’administration s’est réuni le 19 novembre à l’occasion de sa dernière rencontre avant la transition vers la nouvelle société d’État.