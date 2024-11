Un 12e mandat à la préfecture de la MRC de Rivière-du-Loup pour Michel Lagacé 

Le préfet sortant de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, a vu la confiance de ses pairs être renouvelée ce mercredi 27 novembre. Le maire de Saint-Cyprien a été réélu à la tête de la préfecture lors de la séance du conseil de la MRC. Un nouveau mandat, son douzième, qu’il souhaite dans la continuité.

Sur les treize élus représentant les municipalités du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup, douze étaient présents pour voter. Michel Lagacé a été réélu en obtenant l’unanimité des voix comptabilisées, sous la supervision de la directrice des affaires juridiques et greffière-trésorière adjointe, Me Marie-Philippe Nadeau.

Rappelons que le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup est élu par les maires des municipalités du territoire, et non dans le cadre d’un suffrage universel, comme c’est le cas dans les MRC des Basques, de Témiscouata et du Kamouraska, par exemple.

Selon le système de pondération en vigueur, la Ville de Rivière-du-Loup dispose de 8 voix, Saint-Antonin de 3 voix, et chaque autre municipalité d’une voix. La majorité absolue, fixée à 12 voix, était nécessaire pour confirmer l’élection.

Michel Lagacé a été élu une première fois à la MRC de Rivière-du-Loup en 2002. Au premier jour de son douzième mandat, il s’est dit honoré par la confiance que ses collègues lui portent et assure qu’il ne prend pas la responsabilité à la légère.

«Dans une vie de préfet, il y a des moments intéressants, des moments très intéressants et d’autres plus préoccupants. L’important, c’est de garder le cap. Je crois que les [élus] reconnaissent que je peux être un acteur important concernant le développement du territoire et je veux m’assurer de répondre aux besoins et aux attentes des membres du conseil des maires», a-t-il partagé.

«Ensemble, nous continuerons à avancer sur des projets cruciaux pour l’avenir de notre territoire et le bien-être de nos citoyens.»

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Dans les dernières années, la MRC de Rivière-du-Loup s’est doté d’une «identité territoriale forte» en articulant son ADN autour d’actions innovantes comme la biométhanisation et l’éolien.

Cette ambition n’est d’ailleurs pas nouvelle, rappelle le préfet. Au cours des douze dernières années, la MRC de Rivière-du-Loup estime avoir assumé un «leadership fort» dans la réalisation de plusieurs projets importants en énergie renouvelable, dont l’implantation du tout premier parc éolien à partenariat égalitaire public-privé au Québec (Viger-Denonville) dès 2013.

Sans surprise, à court, moyen et long terme, la MRC souhaite poursuivre dans la même veine et accentuer ses démarches concernant la biométhanisation, la valorisation énergétique, l'évitement de l'enfouissement des matières résiduelles, le développement éolien et la mobilité durable.

«Le développement du service régional animalier, la planification du Plan climat et le déploiement de la nouvelle compétence pour les gestion de l’ensemble des matières résiduelles représentent des défis importants [qui nous occuperont]», a-t-il donné en exemple.

«Je veux être là quand le gaz naturel liquifié sera produit au niveau de la SÉMER», a-t-il ajouté au sujet d’un dossier «extrêmement difficile».

En septembre 2024, lors du plus récent congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Michel Lagacé a reçu un méritas pour souligner ses 35 années en politique municipale, ainsi que le prestigieux prix Jean-Marie-Moreau pour souligner le rôle déterminant qu’il a joué dans la promotion des énergies renouvelables au Bas-Saint-Laurent depuis 14 ans.