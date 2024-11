À la découverte des sciences et de la technologie chez HIFA

Plus de 700 jeunes des écoles primaires et secondaires de la région se sont réunies aux Halles d’innovation et de formation avancée (HIFA) de Rivière-du-Loup, ce jeudi 21 novembre. Ils participaient à une journée Accro de la Techno, laquelle vise à susciter chez eux la passion pour les sciences et les technologies.

Les yeux des jeunes élèves étaient brillants et les sourires étaient nombreux au sein des HIFA, en avant-midi. L’activité, organisée par l’organisme du même nom, atteignait visiblement la cible. L’énergie était débordante, l’enthousiasme palpable.

Les jeunes présents, âgés de 7 à 15 ans, multipliaient les discussions et les découvertes technologiques en visitant les kiosques de entreprises et institutions d’enseignement de la région. De nombreuses activités interactives étaient mises à l’honneur sur la réalité virtuelle, l’électromécanique, la robotisation, l’automatisation, les ondes radio, l’électricité et la soudure, notamment. Un questionnaire leur était aussi remis afin qu’ils échangent sur leurs nouveaux acquis.

Photo : Marc-Antoine Paquin

CRÉER UNE ÉTINCELLE

La Journée Accro de la Techno est un événement annuel qui réunit de nombreuses entreprises pour offrir des animations interactives et surprenantes aux jeunes visiteurs, explique Éric Dufresne, directeur d’Accro de la Techno.

«On veut que les jeunes voient que les sciences, ce n’est pas quelque chose de difficile, pas quelque chose qui ne se vit qu’en laboratoire avec un sarrau blanc. C’est plein de choses différentes et qui touchent plusieurs domaines», soutient-il.

«Aujourd’hui, les jeunes voient une tonne de possibilités et on souhaite que ça allume de petites lumières et des idées pour leur futur.»

Il faut dire que les HIFA, inaugurées en juin, s’apprêtaient bien à un tel rendez-vous. Les kiosques étaient disposés dans un espace central entouré de robots en action. De quoi impressionner de jeunes adolescents.

Rémi Massé, directeur général, et Sylvain Dufour, directeur Technologies et innovation, se sont réjouis du succès rencontré.

«Ce sont les journées comme celles-ci qui nous rendent fiers. Aujourd’hui, on voit la lumière dans les yeux des enfants. C’est ce qu’on souhaite et ce qu’on a toujours souhaité : attirer des jeunes et les intéresser à la technologie et à la robotique», a confié M. Massé.

«Ça fait partie de notre mission de vulgariser l’innovation, les sciences. On voyait que c’était un match parfait pour transférer cette passion qu’on a envers les sciences et la technologie [à la jeunesse]», a complété M. Dufour.

Selon les commentaires recueillis, l’objectif semble avoir été atteint. Rencontré sur place, le jeune Amed s’est dit particulièrement intéressé par les voitures téléguidées et leur fonctionnement. Il n’était d’ailleurs pas le seul, le kiosque du Pôle des systèmes électroniques du Québec (ISEQ) étant très populaire.

«J’ai appris que la télécommande communiquait ave la voiture par des ondes radio», a souligné le jeune homme de 12 ans, le sourire grand.

De leur côté, Thalie, Thalia et Elsa revenaient du kiosque Prelco où elles ont appris que les oiseaux ne perçoivent pas bien le verre et qu’il était possible d’imprimer sur cette matière. Est-ce qu’elles voient les sciences d’un nouvel œil après cette journée? «Oui!», ont-elles répondu en cœur.

L’organisme Accro de la Techno a vu le jour en 1981 sous le nom de «Fondation de recherche appliquée en technologie physique de La Pocatière». Aujourd’hui, il poursuit sa mission à travers quatre volets d’activités : la journée, des ateliers, des trousses et des conférences. Chaque année, on estime que plus de 3 500 jeunes sont touchés une ou plusieurs fois par les différentes activités.