Plusieurs centaines de personnes manifestent devant le Complexe santé Rivière-du-Loup

Environ 300 syndiqués affiliés avec la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ont manifesté le 27 novembre à midi devant le Complexe santé Rivière-du-Loup du Groupe Medway afin de dénoncer l’incursion du privé dans le système de santé public au Québec.

«Ça symbolise tout ce qui ne va pas avec le réseau de santé et de services sociaux. C’est du privé et du public quand ça ne règle rien. Ce sont des condos pour les riches qui sont bâtis en haut, quand le monde ici, ce n’est pas de ça dont ils ont besoin», le vice-président de la CSN, David Bergeron-Cyr.

Le syndicat a du même coup rappelé que le CISSS du Bas-Saint-Laurent doit rembourser un manque à gagner de 34 M$ d’ici quatre mois, dont 30 M$ sont attribuables au recours à la main-d’œuvre indépendante en provenance d’agences de santé privées.

«Le privé en santé, ce n’est pas la solution, ça fait partie du problème. Le profit sur la maladie, ça n’aide rien du tout», a indiqué le vice-président de la CSN, David Bergeron-Cyr. Il rappelle que malgré la privatisation, les listes d’attente pour les chirurgies dans la province ne diminuent pas.

Pour la FSSS-CSN, le Complexe santé Rivière-du-Loup, un édifice de 9 étages dont 3 seront à usage commercial, est un lieu qui symbolise la privatisation des soins de santé.

«Au fil des mois, on a su que le Groupe de médecine de famille (GMF) et le CLSC allaient déménager ensemble […] et que des services et entreprises privés allaient s’ajouter. Quand je vais à mon GMF et qu’on m’offre de payer pour des prises de sang, à ce moment je me suis dit que ça n’améliorerait pas le problème. Les deux seront mélangés. Avant, c’était clair, quand on allait au CLSC, la bâtisse était uniquement pour ce service. C’est important pour nous de ne pas mélanger la population», ajoute Pauline Bélanger.

«On a des valeurs et des principes au Québec et à travers le Canada qui sont de protéger le réseau public, gratuit, universel et accessible», ajoute David Bergeron-Cyr. Ce dernier rappelle que le domaine privé peut offrir des horaires de travail plus intéressants aux travailleuses et travailleurs de la santé, puisque ces services ne sont pas ouverts le soir et la fin de semaine. Il dénonce ainsi la compétitivité qui s’est installée entre le privé et le public.

«Les cas les plus lourds, les soins de santé les plus compliqués, le privé ne les prendra pas non plus. Ça coute plus cher et il y a moins de profits. Si tu as une complication avec une chirurgie au privé, ils ne te reprennent pas. Ils t’envoient au public. La charge de travail et la pénibilité du travail pour les travailleuses et travailleurs au public est multipliée», croit M. Bergeron-Cyr.

Rappelons qu’au début du mois d’octobre, des centaines de manifestants représentés par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux avaient aussi manifesté sur la rue Saint-Louis afin de dénoncer l’incursion du privé en santé. Une centaine d’employés du CLSC seront relocalisés dans la tour de neuf étages à l’hiver 2025.