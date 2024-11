1,4 M$ pour des locaux d’inhalothérapie à la fine pointe 

Appareils respiratoires, salle de néonatalogie et table chirurgicale…les futurs étudiants du programme Techniques d'inhalothérapie du Cégep de Rivière-du-Loup apprendront les rudiments de leur future profession à travers des installations et des équipements de pointe. Une nouveauté possible grâce à des investissements d’environ 1,4 M$.

Les nouveaux locaux spécialisés de l’établissement d’enseignement ont été inaugurés ce mardi 26 novembre en présence d’élèves du programme, de l’équipe enseignante et technique, ainsi que de partenaires. L’ambiance était à la fête, la fierté palpable.

«Aujourd’hui, c’est l’aboutissement de plusieurs mois de travail et c’est très agréable», s’est réjoui Nancy Chénard, enseignante responsable du programme.

Situées à proximité du programme Soins infirmiers, au deuxième étage du bâtiment principal du Cégep de Rivière-du-Loup, les nouvelles installations comprennent trois salles de classe, deux salles de traitement, un laboratoire, ainsi que des espaces de travail.

Les appareils qu’on y retrouve permettront de transporter les élèves directement en milieu de travail. L’environnement et les installations ont été pensés et conçus afin de respecter la réalité du milieu hospitalier où les professionnels seront appelés à pratiquer.

Rappelons que les inhalothérapeutes jouent «un rôle crucial» au sein de l’équipe médicale, contribuant à la santé cardiorespiratoire des patients de tous âges. Ils interviennent dans des situations d’urgence telles que les arrêts cardiaques ou respiratoires et ils sont appelés à assister divers professionnels au quotidien.

«Pour les soins intensifs, on dispose par exemple d’un patient intubé, d’un respirateur, d’un appareil de succion, d’un moniteur cardiaque, d’oxygène, de gaz médicaux et de médications... Tout ce qu’il faut pour faire comme si on était à l’hôpital», a illustré Mme Chénard.

«Les cabinets sont aussi montés par notre technicienne comme à l’hôpital, du premier au dernier tiroir [..] C’est très concret. En ayant les équipements de haute technologie, les étudiants vont arriver sur le marché du travail et ils vont être prêts à travailler», a-t-elle ajouté.

Au cours des derniers mois, rien n’a été laissé au hasard afin d’offrir la meilleure qualité aux futures cohortes et d’assurer la pertinence des installations dans le temps. Le cout total de ce projet, évalué à 1,4 M$, comprend d’ailleurs les travaux, les honoraires professionnels et l’achat des équipements spécialisés.

Notons que les installations pourront aussi être utilisées par les élèves des programmes de soins infirmiers et de pharmacie, d’autres futurs professionnels qui seront aptes à répondre aux besoins de main-d’œuvre du réseau de la santé au lendemain de leur formation.

«Ça fait partie de la réussite d’évoluer dans des lieux propices à l’apprentissage, des lieux qui nous permettent de nous mettre en contexte. Tout ça est très important et il faut l’offrir à nos étudiants», a souligné la directrice générale du Cégep de Rivière-du-Loup, Isabelle Cloutier.

Le Cégep de Rivière-du-Loup propose le programme Techniques d’inhalothérapie, une formation de trois ans, depuis l’automne 2023-2024. Pour le moment, une vingtaine d’étudiants profite de cette offre unique à l’est de Québec en faisant partie de la toute première cohorte.

D’autres détails suivront…