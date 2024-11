Le projet de caserne à Saint-Honoré-de-Témiscouata devra attendre

Le désarroi était palpable chez plus d’une vingtaine de manifestants rassemblés à Rivière-du-Loup devant le bureau de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, le 29 novembre. Depuis aujourd’hui, les services de francisation pour les adultes ont pris fin, plongeant plus de 200 élèves et une quinzaine d’enseignantes de la région dans ...