Relocalisation du CLSC: le CISSS fera face à une poursuite de plusieurs millions de dollars

Les promoteurs du projet de Place Témis qui ont entamé en juin dernier des démarches juridiques visant à faire déclarer la nullité du contrat de relocalisation du CLSC de Rivière-du-Loup changent de stratégie. Ils intentent une poursuite en dommages et intérêts contre le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. Entre 4 et 5,5 M$ seront exigés en guise de compensation.

C'est l'avocat Liviu Kaufman du cabinet Julius Legal qui pilote le dossier. «Notre objectif de départ était d'obtenir le contrat. Notre prétention était que ça n'aurait jamais dû être accordé à Medway, que Medway était en défaut depuis le début, que c'était comme l'expression populaire le veut, arrangé avec le gars des vues [...] Dans le respect des règles qui entourent la possession de marché public, le projet n'aurait pas dû être accordé à Medway», ajoute Me Kaufman.

Ce dernier argue que l'entreprise à numéro qu'il représente et qui est détenue par deux autres sociétés, dont une est la propriété de Michel Cadrin et la seconde de Frédérick Soucy, aurait dû remporter l'appel d'offres.

Après avoir tenté des démarches juridiques visant à faire déclarer la nullité du contrat de relocalisation du CLSC de Rivière-du-Loup et à faire arrêter l'exécution du projet par voie d'injonction, les demandeurs ont réalisé que le projet était trop avancé pour obtenir une audition à temps. «C'est vraiment une question de délais judiciaires, l'alternative c'est de poursuivre en dommages», ajoute Me Kaufman.

L'avocat soutient que le CISSS du Bas-Saint-Laurent n'a pas respecté les critères initiaux qui étaient inscrits dans l'appel d'offres. «Le CISSS n'a pas joué selon les règles du jeu, il a même changé les règles en cours d'exécution, et changer ces règles-là, constitue une faute civile qui donne un recours à des dommages calculés selon la perte encourue en n’obtenant pas le contrat et le bail du CLSC.»

L'établissement final des pertes n'est pas terminé, il se situera dans une fourchette allant de 4 à 5,5 M$. Dans le meilleur des mondes, souligne Me Kaufman, et selon les disponibilités des parties, les procédures seront enclenchées avant les Fêtes.

Les allégations de la poursuite seront similaires à celles contenues dans la demande d'injonction. La décision d'aller vers une démarche en dommages et d'intérêts est prise depuis un certain temps déjà. «Il fallu une certaine période pour bien évaluer les dommages et c'est complexe comme processus, mais nous restons encore dans le délais de prescription.»

Le représentant de Julius Legal est revenu sur le reportage d'Info Dimanche publié en mars dernier. «On voit à travers les échanges qu'il y a des discussions, de la politique, ce n'est pas toujours dans les règles, mais ce n'est pas ce qui me fera gagner, poursuit l'avocat. Le point principal c'est qu'il y avait de la pression pour donner le contrat à Medway.»

Me Kaufman ne s'attend pas à voir remonter à la surface «des histoires d'enveloppes brunes», mais il admet ne pas encore connaitre l'histoire derrière. «Le comité d'évaluation qui devait se pencher sur l'évaluation des propositions avait recommandé les locaux de M. Soucy, car ils étaient plus adéquats. Alors on se dit, mais pourquoi ?»

Il rappelle que l'une des conditions essentielles était de livrer les locaux au 1er mars 2024. Ce dernier soutient que dès le départ, le CISSS était conscient que le délai de livraison ne serait pas respecté.