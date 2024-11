Impliqué dans un accident mortel, un Louperivois est coincé en Espagne

Impliqué dans un accident mortel dans le sud de l’Espagne alors qu’il était en vacances, un homme originaire de Rivière-du-Loup vit actuellement des mois de grandes angoisses et d’incertitudes. Mathieu Béland, 27 ans, est coincé à l’étranger en attente de la suite des procédures judiciaires. Un cauchemar éveillé pour sa famille et lui.

Depuis quatre mois maintenant, Mathieu Béland est piégé au pays de Gaudí. Les vacances à la plage? On oublie. Il vit plutôt l’enfer pour une histoire dans laquelle il s’est retrouvé bien malgré lui, à plusieurs milliers de kilomètres de la maison.

«C’est hallucinant, j’ai toujours de la difficulté à réaliser tout ce qui m’arrive», a-t-il partagé, en début de semaine. Au bout du fil, on sent bien son désarroi. «On n’est pas conscients à quel point notre vie peut changer rapidement», a-t-il laissé tomber.

Sa vie a été chamboulée en une fraction de seconde au mois de juillet. En voiture en Andalousie, un dimanche après-midi, Mathieu Béland faisait du repérage en vue d’une journée à la plage avec sa sœur Audrey qui devait le rejoindre quelques heures plus tard pour une dizaine de jours en Europe. C’est alors qu’il s’est retrouvé au cœur d’un accident de la route qui le hante toujours aujourd’hui.

Alors qu’il voulait traverser une intersection particulière, dont la configuration n’existe pas en Amérique du Nord, l’automobiliste a effectué, sans le savoir, une manœuvre illégale. Un motocycliste de 58 ans a perdu la vie.

«Le GPS m’indiquait d’aller à gauche, alors j’ai fait comme à la maison, j’ai mis mon clignotant et je me suis engagé. Mais je n’étais pas au bon endroit. On m’a expliqué par la suite que j’aurais dû être plus à droite pour tourner à cet endroit», a-t-il raconté.

«La méconnaissance de ce type d’intersection, que nous n’avons pas au Canada, a fait en sorte que j’ai effectué une mauvaise manœuvre sans m’en rendre compte.»

L’automobiliste a réalisé qu’un motocycliste arrivait en sens inverse quand il était au cœur du carrefour à basse vitesse. Il s’est alors immobilisé.

«L’homme sur la moto a réagi. Il a perdu le contrôle et il a fait une chute avant de frapper ma voiture […] J’ai vu tout cela se dérouler devant moi. Ce sont des images que je revis constamment.»

Mathieu Béland est camionneur depuis plusieurs années au Québec. Il circule tous les jours en s’assurant de respecter les consignes de la sécurité routière. Il n’a aucun antécédent judiciaire et n’a même jamais commis d’infraction au Code de la sécurité routière. «J’ai été très prudent, très attentif, durant la manœuvre, mais ça n’a pas suffi…»

LA SUITE DES PROCÉDURES

À peine douze heures après son arrivée en Espagne, l’homme qui habite aujourd’hui la région de Québec s’est ainsi retrouvé menotté, assis derrière un fourgon blindé, en direction du poste de police. Il a passé une nuit en cellule, avant d’être amené devant la justice espagnole.

Complètement laissé à lui-même, dans un environnement où il ne comprend pas la langue, il a ensuite passé une autre nuit en prison avant qu’il ne soit libéré sous condition, ses parents ayant payé la caution de 75 000 $ canadiens (50 000 euros) nécessaire. Son permis de conduire et son passeport ont été confisqués.

Le jeune homme est accusé d’homicide par imprudence grave et risque plusieurs années de prison s’il est reconnu coupable. Une accusation démesurée selon ses avocats qui tentent de lui permettre de retrouver le Québec et sa famille, en attente de la suite des procédures. Ils soutiennent notamment qu’il s’agit d’un étranger qui n’était pas sous l’effet de la drogue ou de l’alcool.

Mathieu Béland, qui est représenté par des avocats espagnols, attend maintenant des nouvelles. Les journées sont longues et le suspense est insoutenable. Il est incapable de travailler et doit se rapporter au tribunal chaque semaine.

«Au début, on m’avait dit que ça pouvait prendre une semaine ou un mois. Actuellement, rien n’a bougé et je demeure sans réponse», a-t-il regretté, admettant lui-même être dans une «mauvaise situation». «Je suis complètement dans le néant.»

Il soutient avoir contacté l'ambassade canadienne, le député Bernard Généreux et le cabinet de Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada. Le gouvernement canadien ne peut toutefois pas intervenir et s’ingérer dans les affaires judiciaires espagnoles. Il semble avoir les mains liées.

Mathieu Béland et ses proches ont lancé une campagne GoFundMe pour recueillir des dons afin de lui permettre de subvenir à ses besoins. Il estime que les frais engendrés par cet événement représentent à ce jour plus de 110 000 $. Ce montant n’inclut pas les dépenses reliées à sa vie au Québec. Frais qu’il doit continuer à assumer.